Da Gaza a Palermo per laurearsi in Turismo, il sogno di Yoseph

Ci sono voluti più di otto mesi per far lasciare a Yoseph Asqool, la striscia di Gaza e per raggiungere l’Università di Palermo. Il 31enne palestinese, infatti, è stato accettato al corso di laurea magistrale in Tourism System Hospitality Management a luglio 2025 e gli è stata assegnata una borsa di studio per frequentare il corso di turismo ma solo qualche settimana fa ha ottenuto il lasciapassare per giungere in Italia.

Ieri mattina è stato accolto dal rettore dell’università di Palermo, Massimo Midiri, a Palazzo Steri, dal proiettore all’internazionalizzazione professor Fabio Mazzola e dal professor Giovanni Ruggeri, coordinatore del corso internazionale in Turismo che vede la partecipazione di oltre 60 studenti provenienti da 30 paesi diversi.

“Ho atteso tanto questo momento – racconta commosso – nella mia città si assapora solo il sapore della morte, nei vicoli, nelle strade. La sopravvivenza è pura fortuna. I miei familiari sono ancora lì, ho tre fratelli e tre sorelle, mio padre è morto sei anni fa. A Gaza purtroppo è tutto difficile, dovunque vai non sei al sicuro, la morte passa attorno a te, sempre. Sentiamo sirene, spari, droni, missili, gente che grida e bambini che chiedono aiuto. E’ un silenzio, quello della morte, che diviene più rumoroso di qualsiasi altro suono. Uno dei miei cugini e alcuni dei miei miei migliori amici oggi non ci sono più. A Gaza si va a dormire la notte non sapendo se ci si sveglierà vivi l’indomani”.