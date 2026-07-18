Enna incentiva il turismo: sconti nei locali food & beverage

Dieci giorni di sconti per sostenere il commercio, incentivare il turismo e valorizzare la ristorazione. È l’obiettivo della nuova iniziativa promossa dal Comune di Enna insieme agli operatori del comparto food & beverage: dal 20 al 31 luglio sarà applicato uno sconto del 20% sulle consumazioni nei locali aderenti. La promozione sarà valida dalle 18.30 fino alla chiusura delle attività e coinvolgerà bar, ristoranti, locali notturni e altre realtà legate alla somministrazione.

L’iniziativa rappresenta la prima collaborazione strutturata tra amministrazione comunale e imprese private del settore. La presentazione ufficiale è avvenuta a Palazzo di Città, alla presenza degli amministratori e dei rappresentanti delle associazioni di categoria CNA, Confcommercio e Confartigianato, che hanno collaborato alla raccolta delle adesioni.

L’elenco degli esercizi partecipanti è ancora in aggiornamento. Le attività interessate potranno aderire fino alla mattina di lunedì 20 luglio, attraverso una comunicazione ufficiale al Comune.

L’assessore ha sottolineato il valore dell’iniziativa come strumento di promozione del territorio e sostegno al tessuto economico locale.

«La collaborazione tra istituzioni e operatori rappresenta un elemento fondamentale per rafforzare l’attrattività della città e favorire lo sviluppo delle attività commerciali», ha dichiarato l’assessore, al Turismo e Commercio Marilisa Milano evidenziando una partecipazione distribuita tra Pergusa, Enna Bassa e il centro storico.

Il sindaco Mirello Crisafulli ha spiegato che l’obiettivo è mantenere viva la città anche dopo il periodo della festa della patrona. “Vogliamo incentivare cittadini e visitatori a vivere Enna e usufruire delle sue realtà commerciali», ha affermato il primo cittadino, auspicando che l’iniziativa possa essere replicata anche in altri periodi dell’anno.

Durante i dieci giorni della promozione sarà inoltre possibile presentare richieste per eventi integrativi rispetto al programma già autorizzato, con l’obiettivo di animare ulteriormente le diverse zone della città.