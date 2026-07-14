Enna apre un ponte con la Cina: dai corsi di formazione alle borse del turismo

Nato nell’ottobre 2024, il progetto “I Care China” è ora arrivato ad un punto di svolta con la presentazione della road map per il 2026. I prossimi appuntamenti infatti prevedono ad ottobre dei corsi di formazione di cultura cinese rivolti agli operatori iscritti alla Cna, e la partecipazione al TTG Travel Experience dal 14 al 16 ottobre 2026, con un apposito talk dedicato, l’accoglienza di tour operator cinesi nel territorio ennese e a dicembre il passaggio del progetto alla Cna italiana. Il percorso culminerà con la partecipazione della delegazione alla BIT di Milano. Il progetto sarà ospitato all’interno del Padiglione Sicilia, in un’attività interamente curata dal Centro Studi Med.Mez.

Oltre ai giornalisti, nel salone dell’Istituto Confucio dell’Università Kore di Enna erano presenti i vertici della Cna di Enna, con il presidente Valentino Savoca e i rappresentanti delle categorie albergatori, ristoratori e guide turistiche, il presidente regionale Filippo Scivoli e in collegamento da Roma, Cristiano Tomei, rappresentante per CNA Italia del settore turismo. Online anche diversi tour operator cinesi e italiani.

Ad aprire i lavori è stato Paolo Garofalo, presidente del Centro Studi Med.Mez. “Napoleone Colajanni”: “Con questa roadmap dimostriamo che I Care China non è solo un manifesto di intenti, ma un piano industriale e culturale concreto. Grazie alla forza di questa rete stiamo costruendo un canale bidirezionale capace di portare la Sicilia centrale al centro delle rotte internazional”.

L’obiettivo di “I Care China” è costruire un solido ponte strategico tra la Sicilia centrale e la Repubblica Popolare Cinese. L’iniziativa risponde alla crescente necessità del territorio di aprirsi ai mercati globali, combinando in modo inedito due leve fondamentali dello sviluppo moderno: la comunicazione interculturale e la promozione economica. Il progetto non si configura come un singolo evento, ma come un ecosistema operativo che mette in rete il mondo accademico, l’associazionismo di ricerca e il tessuto imprenditoriale locale. L’obiettivo a lungo termine è fare di Enna un modello nazionale di riferimento per l’attrazione e la cooperazione con la Cina, dimostrando come la sinergia territoriale possa proiettare le eccellenze locali su scala globale.