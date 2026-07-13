Record di viaggi in treno in Cina nel I semestre, oltre 2,3 miliardi

La rete ferroviaria cinese ha registrato un numero record di viaggiatori nel primo semestre del 2026, con oltre 2,3 miliardi di spostamenti, in aumento del 5% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Lo riferisce l’agenzia Xinhua, citando i dati diffusi dalla China State Railway Group (China Railway).

Nei primi sei mesi dell’anno sono stati effettuati in media 11.468 treni passeggeri al giorno, con un incremento del 5,8% su base annua. A sostenere la crescita ha contribuito anche l’espansione della politica cinese di esenzione dal visto per il transito, che ha favorito un forte aumento dei viaggiatori stranieri: i passeggeri internazionali trasportati dalla rete ferroviaria sono stati oltre 12,31 milioni, con un balzo del 33,6% rispetto al 2025.

In crescita anche il traffico ferroviario transfrontaliero. La linea Cina-Laos ha trasportato 188.000 passeggeri, il 25,9% in più su base annua, mentre la linea ad alta velocità Guangzhou-Shenzhen-Hong Kong ha registrato 16,96 milioni di viaggi transfrontalieri, in aumento del 13,8%.

Secondo China Railway, nel semestre sono stati inoltre messi in servizio 1.797 treni turistici, in collaborazione con le autorità locali del turismo e della cultura, mentre sono stati ampliati servizi dedicati come le carrozze silenziose e quelli che consentono ai passeggeri di viaggiare con i propri animali domestici.