Eruzione Etna off limits ai turisti, Barbagallo: figuraccia internazionale

“L’eruzione dell’Etna giorno dopo giorno sta scemando ma ahimè, la burocrazia siciliana ancora una volta ha offerto il peggio di sé. Per giorni interi l’unica preoccupazione è stata esclusivamente quella di non assumersi nessuna responsabilità e non quella di tutelare la fruizione del vulcano in sicurezza per tutti”.

Lo dice il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo, sui divieti a raggiungere il fronte lavico sull’Etna, che hanno portato la Forestale a identificare e multare decine di persone tra turisti, escursionisti e curiosi.

“Un fronte lavico che procedeva alla velocità di due metri l’ora – aggiunge l’esponente Dem – avrebbe infatti dovuto essere un’occasione straordinaria per turisti, appassionati e curiosi, anche provenienti dall’estero, di potere assistere a uno spettacolo unico nel suo genere. Bastava banalmente individuare dei percorsi in sicurezza vigilati costantemente e dei punti di osservazione a una distanza fissa. E invece, questi soloni hanno generato una figuraccia internazionale”.