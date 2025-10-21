Guide turistiche, ecco quando e dove sarà l’esame per i siciliani

SI svolgerà martedì 18 novembre 2025 la prova scritta dell’esame per il conseguimento dell’abilitazione alla professione di guida turistica. Una data che segna un ulteriore passo avanti nell’attuazione della riforma di una figura professionale che il ministero del Turismo ritiene fondamentale per la crescita dell’intera industria nazionale.

Per i candidati che nella domanda di partecipazione hanno dichiarato la residenza in Sicilia, le prove si svolgeranno presso il Palaghiaccio di Catania, Viale Kennedy n. 8/A, 95047, Catania (CT) con inizio alle 9.30 per i candidati i cui cognomi iniziano con le seguenti iniziali A-LA e alle 14.30 per quelli con le iniziali LE-Z.

La prova scritta consisterà nella somministrazione di un test di 80 quesiti a risposta multipla sulle materie di cui all’art. 3 del bando, da risolvere in 90 minuti e si articolerà come segue:

n. 18 quesiti per ciascuna delle seguenti materie:

▪ storia dell’arte;

▪ geografia;

▪ storia;

▪ archeologia;

▪ diritto del turismo, accessibilità e inclusività dell’offerta turistica;

▪ disciplina dei beni culturali e del paesaggio.

A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:

risposta esatta: +0,50 punti;

mancata risposta: 0 punti;

risposta errata: -0,25 punti.

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 40 (quaranta) punti.

La prova si intende superata se è raggiunto il punteggio minimo di 25/40 (venticinque/quarantesimi).

Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova.

Sul portale InPA sarà possibile prendere visione delle modalità di accesso e svolgimento della prova.

Per qualsiasi informazione o richiesta di supporto è possibile contattare l’indirizzo di posta elettronica guideturistiche@formez.it.

