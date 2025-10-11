Il turismo, da solo, non salverà le piccole isole

Il ministro per le Politiche del mare, il siciliano Nello Musumeci, ha portato oltre un terzo del governo in una Lipari restia a riconoscere l’autunno. Tra mare piatto e sole, alle Eolie hanno preso il via gli Stati generali delle isole minori marine. Fino a domenica, 9 ministri, sottosegretari, viceministri, esperti, per un totale di 80 relatori, si confrontano sul presente e sul futuro di questi luoghi (una settantina in Italia le isole abitate), che ruggiscono da aprile a ottobre e vanno in letargo per il resto dell’anno.

Non a caso Musumeci parte proprio da questo, dal riconoscimento che il turismo, per quanto in espansione, da solo non salverà le piccole isole, che “devono rendersi indipendenti dalla terraferma, avere servizi e infrastrutture che consentano agli isolani di restare” anche oltre la stagione dello scialo, della folla vacanziera. Le stagioni ordinarie consigliano la fuga agli isolani, e “senza cambiare rotta – afferma Musumeci – non fermiamo lo spopolamento”.

Il cambio di rotta significa investimenti in servizi – soprattutto sanitari -, infrastrutture e anche nell’istruzione, sottolinea il ministro, che crede nei “poli di studio” in grado di dare una mano al progressivo crollo demografico di questi territori.

Il videomessaggio del presidente del Consiglio Giorgia Meloni rassicura che l’obiettivo del governo è attribuire “il giusto rilievo all’insularità e assicurare risposte concrete ai problemi che affrontano i 220 mila italiani che risiedono nei 35 Comuni che insistono in questi territori”.

Gli isolani d’Europa sono una fetta non marginale della popolazione: 20 milioni di persone in 2.300 isole, secondo i dati del vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Raffaele Fitto, anche lui a Lipari per partecipare agli Stati generali. Fitto concorda sulla necessità di frenare lo spopolamento anche nelle aree interne. Oggi il 75% dei cittadini del Vecchio continente vive nelle aree urbane.

I lavori, continuati con gli interventi del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e del ministro della Salute Orazio Schillaci, si sono conclusi con il videomessaggio del ministro del Turismo, Daniela Santanchè (nella foto).