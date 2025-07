In Sicilia arrivi esteri a +2,4% e affitti brevi al 35% delle presenze

Nonostante il problema sicurezza l’estate 2025 sarà rosea per il turismo siciliano. “Le rilevazioni di ENIT e degli Osservatori regionali – osserva Giovanni Felice, coordinatore regionale di Confimprese Sicilia -indicano un’estate 2025 di consolidamento per la Sicilia. I dati stimano circa 2,9 milioni di turisti in arrivo e 11,6 milioni di presenze, con una quota di 35–40% generata da visitatori stranieri, confermando una crescita del 2,4% sul 2024”.

Secondo queste previsioni, i mercati esteri principali includono Francia (25%), Germania (20%) e Regno Unito (15%), seguiti da USA (10%) e da una quota crescente proveniente da Brasile, Australia e Paesi Arabi (~5–8%). In particolare, la clientela USA e del Golfo Persico incide in modo significativo sul segmento lusso.

Altri dati su spesa e soggiorno

Spesa e soggiorno

Località balneari (es. Cefalù, Taormina): spesa media di €100–120 al giorno, durata del soggiorno 5–7 notti.

Città d’arte (Palermo, Siracusa): spesa €90–100, soggiorni di 3–4 notti.

Aree interne e borghi: spesa €80–90, soggiorni di 4–5 notti.

Un dato che emerge riguarda la progressiva mutazione della tipologia di ricettività, con una crescita delle forme diverse rispetto agli hotel che oramai accolgono meno della metà dei visitatori.

Ripartizione delle presenze:

Hotel: 45% delle notti registrate.

Affitti brevi (Airbnb, case vacanza): 35%, in crescita.

B&B: 10%.

Altri (agriturismi, campeggi, ostelli): 10%.