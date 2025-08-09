L’allungamento delle stagionalità per far rinascere il turismo siciliano

La vigilia del tradizionale periodo di ferie degli italiani si preannuncia sempre più caldo, non solo per le condizioni meteo, ma per il consueto dibattito sull’attuale status del turismo come settore economico.

Un tema sicuramente di attualità che non sempre si confronta e spesso si confonde senza analizzarlo con un mercato in evoluzione che fa registrare quotidiani cambiamenti sulle abitudini e sui comportamenti.

La Sicilia, forse, fa eccezione, dal momento che continua a vivere un periodo di rinascita, anche se è alla ricerca di un suo assetto la cui soluzione, come abbiamo più volte sostenuto in queste pagine, passa attraverso la grande azione di favorire l’allungamento delle stagionalità, attraverso azioni mirate e ben governate.

Ed è questo il tema che in questa vigilia auspichiamo, forti dell’esempio virtuoso della rimodulazione del Decreto sulle strutture ricettive attuato dall’Assessore Elvira Amata e dal suo team dell’Assessorato.

Argomento questo a noi caro e che abbiamo già lanciato come tema primario della prossima Giornata Mondiale del Turismo che si svolgerà nell’ambito di una convention per rilanciare il tema della Civiltà del Viaggio che non è un semplice slogan ma la base per prevenire fenomeni di overtourism ma anche di ripopolamento e posizionamento strategico dei territori, impropriamente definiti o considerati minori.

Noi ci continuiamo a lavorare in queste due settimane in cui la newsletter rimane sospesa mentre continuano gli aggiornamenti sulla home page di Travelnostop e tramite il nostro centro ascolto su redazione@travelnostop.com, al numero 091.519165 e via WhatsApp al 388.8087042.

Per il resto non ci resta che augurare a tutti i nostri lettori un caloroso augurio di Buone vacanze di lavoro all’insegna di serenità e felicità!