Su Etic 82 opportunità per investire 18 mln in Sicilia

Sono già 82 le opportunità rivolte a chi vuole investire in Sicilia per un totale di 18 milioni di euro pubblicate su ETIC-EcoTurismo in Comune, la nuovissima piattaforma digitale interattiva, disponibile in italiano e in inglese, presentata in anteprima durante la Giornata mondiale del Turismo, che si celebra oggi, sabato 27 settembre, al San Paolo Palace a Palermo.

Progettata dalla Logos srl Comunicazione e Immagine e realizzata in collaborazione con il Ministero del Turismo, l’Assessorato Regionale al Turismo, Anci Sicilia e Sicindustria, ETIC si rivolge a tutti i comuni siciliani, che possono mettere in una piazza virtuale non solo l’offerta turistica del proprio territorio ma anche le diverse opportunità da offrire a mecenati e stakeholder internazionali interessati a investire in Sicilia, alle associazioni del terzo settore e all’imprenditoria privata.

Innanzitutto, ETIC è uno strumento di affiancamento per le amministrazioni comunali che vogliono essere protagoniste di un rilancio turistico ed economico. La piattaforma, che sarà una costola del quotidiano di turismo Travelnostop.com, raccoglie bandi, progetti, immobili da valorizzare, collaborazioni scientifiche e sponsorizzazioni. Si tratta quindi di uno strumento di governance digitale che non si trova nei classici portali di viaggio e che presenta numeri concreti: quanti comuni partecipano, quante opportunità sono pubblicate, quale valore economico hanno, quante manifestazioni di interesse vengono raccolte. In questo modo si mira a un vero sviluppo economico territoriale e non solo un percorso di promozione turistica.

Inoltre, sulla piattaforma, ogni comune ha una sua area dedicata e personalizzata contenente tutte le informazioni sulla consistenza turistica, economica e sociale del territorio, ma anche le attrazioni, i servizi, gli eventi, le manifestazioni, le tradizioni e le opportunità di crescita. Dunque, i turisti possono consultare il sito per scoprire cosa visitare (monumenti, itinerari, eventi), dove dormire (case vacanze, hotel), dove curarsi (ospedali, servizi sanitari), dove rilassarsi (spiagge e lidi). Una visione completa del territorio, una potenziale fotografia della consistenza della potenzialità di sviluppo territoriale, economico e sociale che consente una prima valutazione a chi vive oltre oceano ed è potenzialmente interessato ad effettuare una visita turistica o un investimento economico.

L’obiettivo infatti è anche quello di valorizzare i comuni con la loro identità culturale, con esperienze che rispettano i ritmi della natura e lontane dai percorsi battuti tradizionalmente dai flussi turistici, per contrastare fenomeni emergenti di overtourism, che rischiano di depauperare il patrimonio socio-culturale, riducendo la qualità dell’esperienza turistica, o quello, purtroppo ormai consolidato, dello spopolamento dei borghi e dei centri considerati minori.

ETIC arriva da lontano: già nel 2010 il progetto “La regione dei territori – I territori per la Regione” puntava a scavare nel tessuto della Sicilia anche in vista del riconoscimento dei Distretti Turistici. Travelnostop.com insieme al Dipartimento Turismo della Regione diedero vita a 10 Open Forum nelle nove province siciliane, oltre a uno dedicato alle isole minori, che si svolse a Lipari.