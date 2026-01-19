Maltempo, Isola Bella chiusa al pubblico

Apprensione nella zona di Taormina e Giardini Naxos per il maltempo previsto oggi e domani. I proprietari degli stabilimenti balneari hanno fatto entrare in azione le ruspe per proteggere con enormi “dighe” di sabbia le proprie attività.

A Taormina l’Isola Bella resterà chiusa al pubblico a causa delle forti mareggiate previste lungo la costa ionica. La decisione è stata presa dal Parco archeologico di Naxos-Taormina in via precauzionale per garantire la sicurezza di visitatori e operatori. Il provvedimento riguarda l’intera area dell’isolotto, uno dei siti naturalistici più frequentati del territorio di Taormina, particolarmente esposto alle condizioni meteo-marine avverse.

Le autorità competenti invitano cittadini e turisti a rispettare le disposizioni al fine di evitare rischi.

Eventuali aggiornamenti sulla riapertura di Isola Bella verranno diffusi dal Parco di Naxos-Taormina nei prossimi giorni in base all’evoluzione delle condizioni meteo.