Palermo, modulistica aggiornata per eventi fino a 2mila persone

15 Maggio 2026, 12:00

Il SUAP del Comune di Palermo ha provveduto all’aggiornamento della modulistica disponibile sul portale Impresainungiorno, riguardo allo svolgimento di eventi con presenza di pubblico fino a 2.000 persone.

Si tratta di un intervento concreto di semplificazione amministrativa che consentirà agli operatori economici, alle associazioni, agli organizzatori di eventi culturali, musicali, turistici e di intrattenimento di poter accedere a procedure più snelle, rapide e chiare, riducendo tempi burocratici e adempimenti a carico di chi investe e organizza iniziative sul territorio.

“Le nuove disposizioni normative – dichiara l’assessore Giuliano Forzinetti – prevedono infatti una significativa semplificazione procedurale per gli eventi temporanei sotto la soglia delle 2.000 presenze, con un alleggerimento delle autorizzazioni preventive e una maggiore valorizzazione degli strumenti di autocertificazione e delle segnalazioni certificate, che sostituiscono le autorizzazioni ex TULPS, nel rispetto delle necessarie condizioni di sicurezza, ordine pubblico e tutela dell’incolumità. Ringrazio gli uffici del SUAP per il lavoro svolto, che consentirà già nei prossimi giorni agli operatori di presentare le nuove pratiche secondo il quadro normativo aggiornato”.

Giuliano Forzinettimodulisticasuap Cronaca
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