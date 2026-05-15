Palermo, modulistica aggiornata per eventi fino a 2mila persone

Il SUAP del Comune di Palermo ha provveduto all’aggiornamento della modulistica disponibile sul portale Impresainungiorno, riguardo allo svolgimento di eventi con presenza di pubblico fino a 2.000 persone.

Si tratta di un intervento concreto di semplificazione amministrativa che consentirà agli operatori economici, alle associazioni, agli organizzatori di eventi culturali, musicali, turistici e di intrattenimento di poter accedere a procedure più snelle, rapide e chiare, riducendo tempi burocratici e adempimenti a carico di chi investe e organizza iniziative sul territorio.

“Le nuove disposizioni normative – dichiara l’assessore Giuliano Forzinetti – prevedono infatti una significativa semplificazione procedurale per gli eventi temporanei sotto la soglia delle 2.000 presenze, con un alleggerimento delle autorizzazioni preventive e una maggiore valorizzazione degli strumenti di autocertificazione e delle segnalazioni certificate, che sostituiscono le autorizzazioni ex TULPS, nel rispetto delle necessarie condizioni di sicurezza, ordine pubblico e tutela dell’incolumità. Ringrazio gli uffici del SUAP per il lavoro svolto, che consentirà già nei prossimi giorni agli operatori di presentare le nuove pratiche secondo il quadro normativo aggiornato”.