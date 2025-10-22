L’Hard Rock Cafè sbarca nel centro storico di Palermo

Apre il primo Hard Rock Cafè al sud Italia. Palermo è la città designata dalla celebre catena londinese di ristoranti tematici per il suo nuovo locale, che oggi conta 165 ristoranti in tutto il mondo. Il locale palermitano si aggiungerà ai quattro ristoranti italiani già attivi di Roma, Venezia, Firenze e Milano. La catena ha scelto come sede un palazzo storico di via Maqueda, dove prima c’era Ovs.

Ad annunciare l’apertura, prevista entro il gennaio del 2026, è l’assessore comunale alle Attività produttive, Giuliano Forzinetti, a Repubblica. L’assessore ha dichiarato come l’operazione rappresenti “un segnale importante di fiducia verso la nostra città e la sua capacità di attrarre grandi marchi internazionali”.

Sul sito del brand sono già state pubblicate varie offerte di lavoro per la ricerca di personale proprio a Palermo. Diverse le figure professionali ricercate: dal responsabile dell’area vendite e marketing a responsabile di cucina; dall’operation manager agli assistenti del direttore generale. Clicca qui per leggere gli annunci di lavoro.