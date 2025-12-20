Ruota panoramica in area pedonale, polemiche a Palermo

Fa discutere il posizionamento di un’enorme ruota panoramica in piazza Camilleri nella zona pedonale di via Emerico Amari a Palermo di fronte al porto: i residenti la considerano invasiva e pericolosa, e che permetterebbe a chi fa il giro panoramico anche di guardare dentro le case attraverso le finestre dei palazzi. La soprintendenza per i Beni culturali di Palermo, il cui parere non è vincolante, aveva scritto al Comune che ‘l’area prescelta per installare la ruota e la giostra ad albero di Natale, non è idonea perché la piazza costituisce la nuova porta di accesso alla città per i flussi turistici provenienti dalle crociere e dagli altri collegamenti marittimi e tale installazione determinerebbe un ostacolo visivo coltre che fisico”.

La soprintendenza manifesta “dissenso ad installazioni di questo tipo anche se temporanee, poichè alterano in modo significativo il profilo urbano snaturandone l’identità visiva”.

Giuliano Forzinetti, assessore comunale alle attività produttive, chiarisce: “Quest’anno abbiamo fatto un bando per animare il centro di Palermo diversificando le proposte. Un esperimento per realizzare momenti di aggregazione in diverse aree del capoluogo. Via Amari, via Magliocco, davanti al Politeama e a piazzale Ungheria. Sono stati assegnati gli spazi per realizzare mercatini di Natale e anche la ruota panoramica. Un esperimento che potrà essere modificato il prossimo anno. Questo ci consentirà di constatare eventuali criticità e apportare le modifiche per riproporre il progetto il prossimo anno”.