Palermo set della nuova serie Amazon

Dopo l’annuncio ufficiale a Roma durante i Prime Video Presents Italia 2025 di luglio, Palermo è pronta a ospitare le riprese della nuova serie prodotta dalla piattaforma di Amazon e ambientata proprio nel capoluogo siciliano. Si tratta di “Italian Postcards”, creata da Lisa Riccardi e Damiano Bruè, con l’obiettivo di attirare le attenzioni del mondo sulle bellezze dell’Italia, sotto una regia illustre, il premio Oscar Jessica Yu.

La serie, recitata in lingua inglese, segue le tragicomiche disavventure di Mia, una giovane ereditiera di New York, bella, viziata e completamente impreparata alla vita reale. Dopo l’ennesima bravata, il nonno la spedisce senza soldi né privilegi a Palermo, dove sarà costretta a lavorare come agente immobiliare nell’azienda di famiglia. Riuscirà una ragazza dell’Upper West Side a sopravvivere in Sicilia senza nemmeno una carta di credito? Ancora top secret il cast. L’unica cosa che si sa è che il ruolo del nonno è affidato a “un attore americano molto famoso” e che ci sono anche “due talenti italiani” che parlano molto bene l’inglese.

Tanti i luoghi delle riprese dal centro storico all’Addaura e Mondello, passando per corso Calatafimi. Le riprese andranno avanti per tutto il mese di ottobre, a partire dal 2, come si evince dall’ultima ordinanza diramata dall’Ufficio Traffico e Mobilità del Comune che istituisce divieti e chiusure al transito veicolare nelle strade che fanno da set.

La serie è co-prodotta da Amazon MGM Studios con Gaumont Italia e sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in tutto il mondo.

Consulta qui l’ordinanza del Comune di Palermo