Premio Genio Città di Palermo, i vincitori del 2025

La cerimonia di consegna dei premi “Genio Città di Palermo” si svolgerà martedì 16 dicembre alle 9 presso il Teatro Massimo di Palermo. Il Premio è destinato a coloro che, con opere e azioni di alto profilo civico, sociale, artistico-culturale, scientifico o professionale, si siano distinti nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’industria, del lavoro, della scuola e dello sport, con iniziative di riconosciuto valore, fornendo un prestigioso contributo alla Città. Quest’anno

“È una manifestazione che giunge alla sua terza edizione e il cui merito va al professore Adelfio Elio Cardinale per avere immaginato una iniziativa che insignisse con un premio personalità al cui valore, espresso in diversi ambiti professionali e sociali, potesse essere riconosciuto il merito di aver dato lustro alla città di Palermo e alla sua identità culturale sullo scenario internazionale. Lo ringrazio quindi per aver dato vita, con lucida intuizione, a questo importante percorso e per tutto il lavoro svolto sino a questo momento”, ha detto il sindaco Roberto Lagalla nel corso della conferenza stampa del “Genio Città di Palermo”, presso la sala stampa di Palazzo Palagonia.

“Il Genio è il simbolo di una Palermo felicissima, quando era un punto di riferimento per lo scenario artistico, culturale ed economico internazionale e l’augurio è proprio quello che torni ad essere una cittadina produttiva e creativa. Con questo spirito, nel corso dei mesi, abbiamo valutato diverse ipotesi di candidatura avanzate da istituzioni, enti, università e abbiamo deciso di premiare i cittadini di Palermo che abbiamo onorato attraverso il loro percorso professionale la città, includendo anche personaggi non palermitani ma che hanno attivamente concorso alla diffusione e alla valorizzazione della nostra identità”, ha detto Cardinale annunciando i premiati.

Il “Premio Genio Città di Palermo”, che consiste in una scultura originale riproducente le sembianze del Genio di Palermo, per il 2025 è stato assegnato a Maria Falcone (Legalità), Pasqualino Monti (Istituzioni), Luca Guadagnino (Cinema), Andrea Sarri (Spettacolo), Frà Mauro Billetta (Sociale), Mario Cucinella (Professioni), Stefania Petyx (Giornalismo), Odd Agency (Innovazione), Palermo Football Club (Sport), Michele Perriera alla memoria (Cultura).

Quest’anno, inoltre, è stato istituito un “Premio sezione Liberty” 2025 per la valorizzazione del patrimonio storico architettonico del territorio, attribuito a: Villa Igiea, gioiello floreale incastonato nel quartiere Acquasanta, con cui Ernesto Basile apre il Novecento artistico italiano sotto l’egida del linguaggio liberty a Palermo, nel 1900-01. Commissionato dalla Famiglia Florio come sanatorio antitubercolare di lusso e subito trasformato in Grand Hotel; Villino Gregorietti a Mondello, opera del tardo Liberty, 1924 di Ernesto Basile, immaginato per la famiglia di artisti del pittore e decoratore Salvatore Gregorietti che vi realizza tutte le pitture e i decori a mosaico; Palazzo Jaforte in via Albanese, opera di Francesco Paolo Viola nel 1906 circa, un edificio da prigione pluripiano, sintomatico delle contaminazioni liberty all’interno di un palinsesto formale di matrice neogotica.

La Commissione di valutazione, costituita da riconosciute professionalità in ambito culturale, artistico e scientifico, presieduta dal professore Adelfio Elio Cardinale, è stata composta da: Vittorio Sgarbi, Maria Clara Ruggieri, Mario Serio, Gen. B. Francesco Principe, Eugenio Gaudio, Marco Betta, Gaetano Savatteri, Salvatore Ficarra, Maria Teresa Cucinotta, Alessandro Amato, Rita Cedrini.