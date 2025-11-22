Travelino vince il Premio Innovazione Sicilia nella categoria turismo

Travelino, che porta l’innovazione digitale nella filiera turistica con soluzioni basate su AI per migliorare competitività e processi di tour operator, agenzie e hotel, ha vinto la categoria Turismo della terza edizione del Premio Innovazione Sicilia 2025.

La premiazione si è svolta all’Ecomuseo Urbano Mare Memoria Viva di Palermo che ha visto riuniti istituzioni, imprese, startup e community dell’innovazione in una giornata dedicata alla “sfida del fare sistema”.

Fondata nel 2020, Travelino è il brand tecnologico di 3bot, azienda che in pochi anni si è affermata come una delle realtà più promettenti del travel tech europeo. Il suo fondatore Federico Lima è stato premiato da Toti Piscopo, direttore di Travelnostop.com, il primo giornale che nel 2020 gli dedicò spazio.

Oggi Travelino fornisce a tour operator, agenzie di viaggio e hotel soluzioni di intelligenza artificiale in grado di migliorare l’efficienza, rafforzare la comunicazione e ampliare la distribuzione dei servizi. E dal 2023 Travelino può contare su un hub tecnologico nel cuore di Palermo, dove lavorano oltre venti professionisti tra ingegneri, sviluppatori e specialisti di turismo e AI.

L’azienda ha avviato la ricerca sull’intelligenza artificiale applicata al turismo già nel 2020, anticipando il trend che oggi domina il mercato globale.

Vincitore assoluto del Premio Innovazione 2025 è risultato Archimede.world. Per la categoria Early, il podio ha premiato tre progetti capaci di distinguersi per visione e solidità: Longeviva al primo posto, HydroAiMesh al secondo e Apeforest al terzo. Le 185 candidature arrivate tra Early e Advanced Stage confermano la vitalità di un territorio che possiede idee e talenti e che punta a costruire connessioni solide per trasformare le potenzialità in risultati concreti.