Travelino al Global startup awards – Sud Europa

L’azienda palermitana che applica l’intelligenza artificiale al turismo, Travelino, è stata selezionata tra i protagonisti dei Global startup awards – south Europe, sezione dedicata all’Europa meridionale all’interno del più ampio circuito internazionale che ogni anno coinvolge oltre 120 Paesi e migliaia di aziende innovative, investitori, incubatori e corporate del settore tecnologico.

Considerata la principale piattaforma di connessione e valorizzazione per l’ecosistema dell’innovazione, la manifestazione premia le realtà imprenditoriali più promettenti e i leader capaci di generare impatto su scala globale.

Il fondatore di Travelino Federico Lima è finalista nella categoria “Founder of the Year – South Europe”, riconoscimento che premia i leader capaci di ispirare i propri team, raggiungere risultati concreti e rappresentare un modello per le nuove generazioni di imprenditori.

La cerimonia di premiazione si terrà a Malaga l’8 e 9 ottobre e vedrà Travelino come unica azienda siciliana tra i finalisti europei.

“La finale dei Global Startup Awards è per noi una tappa fondamentale e la prova concreta che la Sicilia può competere sui grandi palcoscenici internazionali dell’innovazione, dove si esibiscono anche unicorni europei – sottolinea Lima – È un orgoglio che questo riconoscimento arrivi da importanti stakeholder stranieri. Questo risultato appartiene a un team che da anni condivide una visione comune e lavora con passione per mettere la tecnologia al servizio del turismo, scegliendo non solo di partire dalla nostra terra, ma di restarci e valorizzarla, generando impatto concreto per il tessuto locale”.