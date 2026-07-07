Aldo, Giovanni e Giacomo avvistati a Marsala per le riprese del nuovo film

Aldo Baglio, Giovanni Storti e Giacomo Poretti sono stati avvistati tra Marsala e Petrosino: il primo ad essere notato è stato Aldo Baglio, di origini siciliane, che ha trascorso alcune ore nella zona del Biscione, concedendosi una pausa tra mare e cibo locale al ristorante La Dimora Del Lupo.

Successivamente anche Giovanni Storti e Giacomo Poretti sono stati avvistati in un noto ristorante di Marsala, il Parrinello Pescheria e Cucina. La presenza del trio aveva fatto pensare inizialmente a una semplice vacanza, ma dietro il loro soggiorno c’è un progetto cinematografico.

I tre comici sono impegnati nelle riprese del loro nuovo film, ‘Magari un’altra volta’, diretto da Tobia Passigato e in uscita nelle sale il 28 gennaio 2027 con distribuzione Medusa Film. Tra le location scelte dalla produzione figura anche Marsala, che ospiterà alcune scene esterne della commedia.

Il film, scritto anche con il contributo di Aldo, Giovanni e Giacomo, promette di coniugare la comicità che ha reso celebre il trio con una storia ricca di nostalgia e nuovi sviluppi narrativi. Le riprese sono previste in diverse regioni italiane, tra cui Lombardia, Emilia-Romagna e Sicilia, oltre ad alcune sequenze in Tunisia.