Da Bagheria a Marsala, le location di The Emperor’s Stone

Ancora una volta la Sicilia, in questo caso, quella occidentale, ospita una produzione internazionale. Questa volta tocca alla miniserie “The Emperor’s Stone: The Search of La Buse’s Treasure” con un cast che vede fra i personaggi principali Colin Morgan, l’italiano Marco Bocci, Antonia Desplat, Lola Jenkins, Rafael Griso Dryer. La regia è dell’inglese Alice Troughton. Una storia in sei episodi descritta come connubio fra la saga di “Pirati dei Caraibi” e “Il codice da Vinci”.

Diverse le location siciliane scelte per le riprese: primo ciak a Bagheria lo scorso 30 marzo a Villa Valguarnera, vista in tv proprio di recente nella rivisitazione “Il Gattopardo” di Tom Shankland, Laura Luchetti e Giuseppe Capotondi, in “Anna” di Niccolò Ammaniti e “L’arte della gioia” di Valeria Golino.

Quindi la troupe si è spostata nel trapanese, nel centro storico di Marsala prima, e quindi a Custonaci, nella baia di Cornino, nella torre della tonnara che sorge alle falde di monte Cofano (nella foto).

Le riprese in Sicilia dovrebbero andare avanti sino al 30 di aprile, per poi proseguire sino a fine giugno prima a Roma e quindi in Francia, con scene previste a Saint-Malo.