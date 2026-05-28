Il giovane Sherlock è arrivato a Palermo: le nuove location

La troupe di Prime Video è ufficialmente arrivata a Palermo: da lunedì scorso sono cominciate le riprese per Young Sherlock 2, la serie sulle vicende del giovane Sherlock Holmes, interpretato da Hero Fiennes Tiffin (noto per la serie di film After). Accanto a lui, Dónal Finn (La Ruota del Tempo), Zine Tseng (Il Problema dei Tre Corpi), Joseph Fiennes (The Handmaid’s Tale), Natascha McElhone (Halo), Max Irons (Condor) e Colin Firth (Il Discorso del Re).

TikTok e Instagram sono già pieni di video girati da passanti incuriositi dai costumi di scena, o dai fan che, appresa la notizia delle riprese della serie proprio a Palermo, sono andati a caccia per la città sperando di ottenere una foto con i loro attori preferiti.

Non c’è da temere per chi desidera vedere dal vivo questa grande produzione ma non ci è ancora riuscito: secondo un’ordinanza del Comune di Palermo sulla regolamentazione momentanea della circolazione veicolare, le riprese proseguiranno almeno fino al 9 giugno.

Dal 1 al 3 giugno saranno interessati il parcheggio Galatea e il tratto di via Atlante/via Apollo compreso tra via Catalano e via Doride. Le limitazioni saranno in vigore dalle ore 00.01 del 1 giugno alle ore 23.59 del 3 giugno.

Dal 7 all’8 giugno le riprese si sposteranno nella zona della Chiesa di Santa Maria dello Spasimo. Le aree coinvolte saranno via dello Spasimo, Piazza Ventimiglia, via Santa Teresa nel tratto compreso tra Piazza Ventimiglia e Piazza della Kalsa, Piazza della Kalsa, via Carlo Rao, via C. Pardi e via F. Evola. Le disposizioni saranno valide dalle ore 00.01 del 7 giugno alle ore 20 dell’8 giugno.

Inoltre, dall’1 al 10 giugno, nello slargo di via dello Spasimo saranno riservati quattro posti ai mezzi della produzione. Nello stesso periodo sarà consentito l’accesso dei mezzi tecnici nell’area pedonale di via dello Spasimo per operazioni di carico e scarico e per le esigenze delle riprese.

L’8 giugno, dalle ore 7 alle ore 17, in via dello Spasimo potranno essere effettuate chiusure temporanee e intermittenti al traffico veicolare e pedonale durante le riprese, per una durata massima di 10 minuti per volta.