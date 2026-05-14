Il giovane Sherlock si gira a Palermo: tutte le location

Ancora una volta la città di Palermo si conferma il set perfetto per una grande produzione audiovisiva: la troupe di Prime Video sta per arrivare a Palermo con tutto il cast di Young Sherlock 2, con la produzione esecutiva di Guy Ritchie. La seconda stagione della serie era già stata confermata ad aprile, a circa un mese di distanza dall’uscita della prima.

Un mese di osservazione è bastato a convincere Prime Video a rinnovare la serie: 45 milioni di spettatori, posizionandosi così tra le 10 migliori stagioni originali di Prime Video di sempre. La serie ha raggiunto il primo posto in oltre 95 paesi in tutto il mondo, con il 63% del suo pubblico proveniente dai mercati internazionali e un successo straordinario nel Regno Unito, in India e in Germania.

L’annuncio delle riprese nella città arriva dal Comune di Palermo che ha diffuso un’ordinanza sulla regolamentazione momentanea della circolazione veicolare in alcune vie/piazze cittadine valida dal 17 maggio al 13 giugno, un periodo che comprende non solo le riprese ma anche tutta la macchina organizzativa necessaria: allestimenti, mezzi tecnici, occupazione del suolo pubblico e logistica della troupe.

Le riprese si concentreranno tra il 25 maggio e il 1^ giugno, coinvolgendo alcuni luoghi simbolo del patrimonio artistico e monumentale palermitano come Piazza Bellini, la Chiesa di Santa Maria dell’Ammiraglio, la Cattedrale, Piazza Marina e l’area del Teatro Massimo.

Uno dei momenti più importanti delle riprese sarà però quello tra il 28 e il 29 maggio nell’area della Cattedrale di Palermo, con scene girate anche tra via Matteo Bonello e piazza Sett’Angeli. Infine, dal 30 maggio al 1^ giugno, il grande set si trasferirà nell’area del Teatro Massimo e di Piazza Verdi, dove è prevista persino la chiusura intermittente della zona davanti alla scalinata del teatro durante le riprese.

Potrà quindi capitare ai palermitani, mentre passeggiano per il centro storico, di trovarsi immersi nell’atmosfera ottocentesca e misteriosa tipica dell’universo Holmes. E non sarà difficile, tra una ripresa e l’altra, incrociare per le vie attori internazionali del calibro di Hero Fiennes Tiffin (noto per la serie di film After), Dónal Finn (La Ruota del Tempo), Zine Tseng (Il Problema dei Tre Corpi), Joseph Fiennes (The Handmaid’s Tale), Natascha McElhone (Halo), Max Irons (Condor) e Colin Firth (Il Discorso del Re).

Di seguito l’ordinanza completa del Comune di Palermo con tutti i dettagli.