La Sicilia nel nuovo trailer di ‘The Odyssey’ di Nolan: scopri le location

Continua a crescere l’attesa per il nuovo film del regista pluripremiato Christopher Nolan, ancor di più adesso che è stato pubblicato un trailer inedito da Universal Pictures. Oltre alle apparizioni di un cast d’eccezione composto da Matt Damon (Ulisse), Anne Hathaway (Penelope), Tom Holland (Telemaco), Robert Pattinson (Antinoo), Charlize Theron (Calipso) e Zendaya (Atena), ciò che ha attirato le attenzioni del pubblico del nuovo ‘The Odyssey’ è la straordinarietà delle location.

Le riprese, realizzate tra la primavera e l’estate dell’anno scorso, hanno interessato luoghi come il Marocco (più precisamente la zona del Sahara Occidentale), Islanda e Scozia, ma non solo: nel trailer compare anche la Sicilia con le sue isole minori. Per circa 7 settimane la produzione ha utilizzato come set le isole Egadi, con Favignana protagonista, nota come ‘isola delle capre’, che si ritiene essere il luogo in cui Omero immaginò che Ulisse approdasse con i suoi compagni per arrostire le capre e fare scorta di cibo. L’isola dai paesaggi incontaminati e selvaggi, quasi priva di costruzioni moderne, si è rivelata quindi il luogo perfetto per rappresentare le vibes mediterranee e autentiche che Nolan cercava, facendo non solo da sfondo ma facendosi attante parte della narrazione.

Cala Rotonda è stata utilizzata alcune scene; l’isolotto di Preveto è stato il luogo ideale per ricreare un villaggio mitologico; il Castello di Santa Caterina, il punto panoramico dell’isola con vista su tutto l’arcipelago e sulla costa di Trapani; il porto peschereccio di Favignana è diventato un antico porto greco, nel quale sono state ormeggiate dodici navi scenografiche.

Anche le isole Eolie hanno preso parte al kolossal. D’altronde lo stesso Omero cita l’arcipelago a nord della Sicilia che ospitò Ulisse e il suo equipaggio dopo dalla guerra di Troia. E allora compare Lipari con i suoi faraglioni, cioè gli scogli di Pietra Lunga e Pietra Menalda, e Pietra del Bagno, una secca al largo dell’isola, dove una barca d’epoca con a bordo Ulisse passerà vicino ad una roccia con le sirene. Nel final cut potrebbero comparire anche i paesaggi di Vulcano e Panarea con l’isolotto di Basiluzzo.

Per vedere sul grande schermo le bellezze siciliane bisognerà aspettare la data di uscita del film, prevista per il 16 luglio in Italia. Un giorno prima dell’uscita negli USA, proprio per ringraziare una terra che ha accolto Nolan e tutto il suo ‘equipaggio’ offrendo le location perfette a suon di “motore, ciak, azione!’.

Ancora una volta la Sicilia riceve un riconoscimento a livello internazionale, entrando da protagonista nella produzione di uno dei film più attesi del 2026 in tutto il mondo. Si rafforza così il prestigio dell’Isola come meta cinematografica e turistica, che oltre a buon cibo e tradizioni curiose offre dei paesaggi naturali meravigliosi e suggestivi.