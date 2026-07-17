Haaland in vacanza a Taormina dopo le fatiche del Mondiale

Dopo le fatiche dei Mondiali Erling Haaland ha scelto la Sicilia per la sua prima vacanza. L’attaccante della nazionale norvegese oggi è sbarcato a Catania, in vista di qualche giorno di relax a bordo di uno yacht, ma anche in quanto ospite dell’attesissima sfilata Dolce&Gabbana.

Per Haaland non si tratta della prima volta in Sicilia. Ad agosto dello scorso anno la star norvegese era stata accolta allo stadio Renzo Barbera in occasione di un’amichevole tra il Palermo e Manchester City, che condividono la stessa proprietà. In quell’occasione il giocatore era stato immortalato dalle telecamere piacevolmente sorpreso dall’accoglienza dei trentamila tifosi accorsi ad assistere alla partita.

E a Taormina, il bomber è stato immortalato con un look che non è passato inosservato: un pigiama in seta verde, indossato nel ristorante da Nino in occasione del compleanno della compagna Isabel, durante una cena a base di delizie siciliane. Haaland da anni sfoggia pigiami per appuntamenti pubblici e feste.

E non è l’unico: l’outfit pigiama, arricchito da qualche dettaglio, non è una novità soprattutto nelle sfilate di alta moda. Anche Stefano Gabbana è stato visto girare per le stradine di Tormina col pigiama azzurro della sua collezione e le infradito.