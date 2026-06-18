Mondiali calcio, gli host di Airbnb regalano i biglietti per le partite

La Coppa del Mondo FIFA 2026 è ufficialmente iniziata e Airbnb ha deciso di scendere in campo con un’iniziativa speciale dedicata agli appassionati di calcio. In occasione del torneo, la piattaforma offre la possibilità di vivere l’evento da una prospettiva unica: alcuni host selezionati nelle 16 città ospitanti regaleranno biglietti gratuiti per i match agli ospiti che prenoteranno un soggiorno nelle loro strutture. In totale sono oltre 1.300 i biglietti messi a disposizione, inclusi in pacchetti con tariffe a partire da 385 dollari a notte, che copriranno l’intera competizione, dalla fase a gironi fino alla finale a New York/New Jersey.

I soggiorni legati alla fase a gironi e agli ottavi di finale sono già disponibili sulla piattaforma. Con il progredire del torneo, il calendario delle prenotazioni aprirà nuove finestre per le fasi successive: dal 18 giugno per i restanti ottavi di finale in città come Houston e Dallas, dal 1° luglio per i quarti di finale a Boston e Los Angeles, dal 9 luglio per le semifinali e, infine, dal 16 luglio per l’attesissima finale. Per usufruire della promozione, i viaggiatori dovranno semplicemente cercare un alloggio nelle date dei match: gli annunci aderenti saranno contrassegnati da un’icona a forma di pallone da calcio. I biglietti saranno inclusi per tutti i componenti della prenotazione, fino a un massimo di sei persone.

Dave Stephenson, Chief Business Officer di Airbnb, ha commentato l’iniziativa sottolineando come gli host della piattaforma vadano oltre la semplice offerta di un alloggio, aiutando i viaggiatori a vivere le destinazioni in modo autentico. Per questo appuntamento mondiale, la scelta di includere i biglietti rappresenta un modo per regalare ai tifosi tutta l’emozione della competizione calcistica più attesa di sempre. Oltre ai soggiorni, Airbnb ha inoltre predisposto una gamma di esperienze tematiche collaterali dedicate alla storia del calcio per arricchire l’itinerario dei visitatori nelle varie mete ospitanti.