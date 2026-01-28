Lampedusa, Catania e Palermo tra le mete top del 2025

Si è appena concluso un anno da record per i viaggi. Secondo i dati analizzati durante il 2025 da Parclick.it, l’app europea per la prenotazione di parcheggi, le ricerche di parcheggi negli aeroporti italiani sono aumentate del 40% rispetto al 2024.

Lampedusa è al terzo posto tra le 25 destinazioni più ricercate dagli italiani nel 2025, Catania è al settimo e Palermo è all’ottavo. Oltre a queste spiccano altre 6 città italiane: Napoli (6), Roma (19), Cagliari (21), Bari (23), Brindisi (24) e Bologna (25).

“Il 2025 ha confermato un trend inarrestabile – racconta Ester Stivelli, Squad Lead Italia di Parclick – gli italiani non hanno mai viaggiato così tanto, come dimostra l’impressionante crescita del 40% nelle prenotazioni di parcheggi aeroportuali. I dati raccolti evidenziano un profondo legame con le gemme del nostro territorio: il podio conquistato da Lampedusa, insieme al successo di Catania e Palermo, riflette una predilezione per mete che coniugano bellezza naturale e autenticità culturale. In Parclick, la nostra priorità resta quella di accompagnare questa evoluzione del settore turistico, offrendo soluzioni digitali che eliminano gli ostacoli logistici e permettono al viaggiatore di vivere ogni tappa, dalla partenza all’arrivo, con la massima serenità e consapevolezza”.