A Palermo si chiude Sicilia Regione Ue della gastronomia

Gran finale a Palermo oggi, martedì 13 gennaio, alle 18 all’Oratorio dei Bianchi, per le iniziative promosse dall’assessorato dell’Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea della Regione Siciliana per celebrare il riconoscimento “Regione Europea della Gastronomia” assegnato nel 2025 alla Sicilia dall’Istituto internazionale di gastronomia, cultura, arti e turismo (Igcat).

Nel corso dell’evento saranno ripercorsi i principali momenti vissuti e sarà tracciata una linea per i successivi sviluppi negli anni futuri.

Il clou sarà l’intervista del giornalista Salvo Sottile all’assessore per l’Agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, Luca Sammartino. A seguire il talk Show “Prodotti e Sapori della Sicilia tra Cultura Alimentare, Turismo Enogastronomico e Patrimonio Culturale Immateriale della Cucina Italiana”, condotto dalla giornalista Barbara Politi.

Chiuderà l’evento lo standing dinner d’autore firmato dallo chef Seby Sorbello. Nel corso dell’iniziativa sarà possibile visitare la mostra “Sapori e Tesori di Sicilia”, percorso tra le “stanze delle meraviglie” dell’Oratorio dei Bianchi di Palermo, dove i prodotti di eccellenza del territorio siciliano saranno presentati in versione museale, abbinati a preziosi manufatti d’epoca, espressione dell’alta artigianalità dell’Isola.

Oratorio dei Bianchi – Ore 18:00 Evento a conclusione dell’anno che ha visto la Sicilia per il 2025 “Regione europea della gastronomia ”