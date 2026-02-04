Biscò, a Catania il nuovo progetto degli chef Patti e Colonetta

Gli chef Francesco Patti e Domenico Colonnetta ampliano la loro proposta: dopo il ristorante Coria, una stella Michelin, trasferito da Caltagirone a Catania nel febbraio del 2024 e Squiseating che firma il banqueting d’autore, nasce Biscò – Via Etnea, nel cuore del centro storico del capoluogo catanese.

Una struttura aperta dalle 11 del mattino sino a tarda sera che offre diversi servizi: dal cappuccino all’aperitivo, dal brunch a una proposta di cocktail sino a piatti della tradizione siciliana. Aperto dal prossimo 16 febbraio, avrà anche un dehors nel cortile riservato di Palazzo San Demetrio.

“Quando abbiamo deciso di trasferire il nostro ristorante Coria a Catania – spiegano gli chef – avevamo in animo di ampliare la proposta per essere ancora più radicati nel tessuto urbano e sociale del centro storico catanese. Abbiamo impiegato questi due anni per conoscere meglio le tendenze del momento, i desideri di turisti e residenti, la proposta che il centro storico offre e soprattutto in che modo noi potessimo integrarci con questa bellissima realtà. Dal 16 febbraio Biscò rappresenta il luogo dove incontrarsi, stare bene a tavola e godere di una bella carta tra vini, bollicine e cocktail in un posto strategico, in via Etnea, ma lontano dal clamore della città”.