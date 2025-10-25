Cena di gala dal ‘sapore internazionale’ al CDS Hotel Città del Mare

Cena di gala, giovedì 23 ottobre, al CDS Hotel Città del Mare di Terrasini, alla presenza di giornalisti, autorità istituzionali e decine di giovani talenti del settore della ristorazione, provenienti dalla Francia, dalla Tunisia e, per la Sicilia, dall’I.P.S.S.E.O.A. “Pietro Piazza” di Palermo.

La serata si è conclusa con la terza edizione del prestigioso “Concorso Internazionale di Gastronomia 2025 – Sicilian Experience”.

La UET – Scuola Universitaria Europea per il Turismo, in collaborazione con la Camera di Commercio Ile-de-France di Parigi, l’Ente Nazionale per il Turismo di Tunisia, l’Istituto Tecnico Professionale Statale per i Servizi di Enogastronomia ed Ospitalità Alberghiera “Pietro Piazza”, ha organizzato l’evento con una serie di iniziative e appuntamenti istituzionali che si sono succeduti dal 20 al 24 ottobre, alla luce del riconoscimento “Regione Europea della Gastronomia 2025”, assegnato recentemente alla Sicilia: un’occasione unica per dare risalto al territorio, quale destinazione enogastronomica di rilievo internazionale.

L’obiettivo di “Sicilian Experience 2025” è stato, dunque, offrire un’occasione straordinaria per far conoscere e valorizzare le eccellenze siciliane, sia gastronomiche che culturali, in un contesto che unisce territorio, tradizione e innovazione, al fine di promuovere la Sicilia quale meta turistica destagionalizzata e di creare, al contempo, nuove opportunità e sinergie di tipo culturale e gastronomico.