La Sicilia di Ulisse porta a Palermo cene di grandi chef e street food

Dal 7 al 9 novembre 2025, Palermo ospiterà GENSY, il congresso biennale ideato e organizzato da La Sicilia di Ulisse, che da oltre vent’anni riunisce 52 eccellenze siciliane – tra ristoranti, pasticcerie storiche, hotel di charme – e 21 cantine partner. A partire da questa edizione, l’Associazione ha scelto di dare al congresso un nome che lo identificherà negli anni: GENSY.

GENSY nasce dalla radice latina gens, che significa popolo, stirpe, comunità. L’obiettivo è trasformare lo “stare a tavola” in un autentico “stare bene” ampliando il concetto al valore dell’ospitalità per completare l’esperienza del viaggio. Inoltre, GENSY promuoverà un’importante iniziativa benefica a favore di due associazioni collegate a strutture ospedaliere che si occupano di disturbi alimentari.

Si inizia venerdì 7 novembre, quando sei ristoranti associati tra Palermo e Bagheria (Mec, Osteria dei Vespri, Gagini, Ristorante Grand Hotel et Des Palmes, I Pupi, Limu) ospiteranno delle cene aperte al pubblico – previa prenotazione e acquisto del biglietto – per gustare menu speciali curati da grandi chef che cucineranno accanto ai colleghi de La Sicilia di Ulisse.

Sabato 8 novembre sarà la giornata centrale, con il congresso ospitato nelle sale del Grand Hotel et Des Palmes di Palermo. Quattro talk scandiranno il programma: il primo dedicato al nutrirsi con amore, un invito a vivere il cibo come gesto di cura e di piacere; seguirà il vino come racconto che esplorerà il valore della degustazione consapevole e della convivialità a tavola rafforzando il legame con il territorio; nel pomeriggio si discuterà di ospitalità e nuovi modelli di accoglienza, per riflettere su come tradizione e attenzione ai dettagli possano creare esperienze memorabili; infine, un confronto sull’esperienza del viaggio come forma di benessere completo e di conoscenza di un luogo. Il congresso è accessibile solo su invito ed è riservato a giornalisti, professionisti e ospiti selezionati.

Domenica 9 novembre GENSY si aprirà alla città: tra i viali e le piante secolari dell’Orto Botanico di Palermo andrà in scena una grande festa di street food aperta al pubblico. Gli chef de La Sicilia di Ulisse porteranno in strada i piatti della tradizione siciliana trasformandoli in un momento di incontro e convivialità.

“Saranno tre giorni di incontri e condivisione, perché cibo, vino e accoglienza hanno il potere di unire le persone, aprendo anche il cuore verso chi ha più bisogno”, commenta Tony Lo Coco, presidente de La Sicilia di Ulisse.

Per partecipare alle cene di venerdì sera e al grande street food della domenica è possibile prenotarsi acquistando i biglietti su https://www.lasiciliadiulisse.it/gensy-2025.html.