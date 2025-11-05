La Sicilia di Ulisse si apre alla città tra cene diffuse e street food

Da venerdì 7 a domenica 9 novembre Palermo ospiterà Gensy 2025, il congresso biennale organizzato da La Sicilia di Ulisse, ora presso il Grand Hotel et Des Palmes. L’edizione di quest’anno si apre alla città con un programma di cene diffuse e street food che coinvolgono chef stellati e nomi dell’alta cucina. Unendo gastronomia, convivialità e solidarietà, l’appuntamento sarà anche l’occasione per sostenere due associazioni siciliane, La Farfalla Lilla e Stella Danzante, attive ad Agrigento e Catania nella sensibilizzazione e prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare.

“Con Gensy vogliamo proporre una visione ampia e profonda dell’accoglienza e del vivere bene, che unisce cibo, vino, viaggio e relazioni umane. Non è solo un congresso, ma un’occasione per generare cultura e costruire legami tra le persone, i territori e le idee. In un tempo che ha bisogno di autenticità e ascolto, la nostra missione è quella di coltivare connessioni vere – a tavola, nel viaggio e nella vita” sottolinea Tony Lo Coco, presidente de La Sicilia di Ulisse.

Si parte venerdì 7 novembre con le cene diffuse aperte al pubblico: sei ristoranti dell’Associazione tra Palermo e Bagheria ospiteranno chef stellati e protagonisti dell’alta cucina per un’esperienza corale tra sperimentazione, convivialità e valorizzazione del territorio.

Sabato 8 novembre sarà la giornata centrale dedicata al congresso, solo su invito e ospitato nelle eleganti sale del Grand Hotel et Des Palmes. Tema dell’edizione 2025: “Nutrire il corpo, coltivare l’anima: un viaggio tra cibo, vino e ospitalità”, un invito a riflettere sul concetto di benessere come equilibrio tra cura di sé, relazioni e apertura al mondo. Quattro talk, moderati da giornalisti ed esperti, vedranno il confronto di un prestigioso parterre di relatori per esplorare le nuove prospettive su alimentazione, vino, ospitalità e viaggio.

Domenica 9 novembre, gran finale aperto al pubblico con il grande street food all’Orto Botanico di Palermo: oltre 40 chef de La Sicilia di Ulisse porteranno in scena i sapori e le tradizioni della cucina siciliana, trasformando la città in una grande festa di gusto e convivialità.

Prenotazione e acquisto biglietti su https://www.lasiciliadiulisse.it/gensy-2025.html

Programma congresso: https://www.lasiciliadiulisse.it/gensy-2025/talk-e-relatori.html