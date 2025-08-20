La Tenuta Zisola apre le porte a turisti e winelovers

A pochi passi da Noto, città gioiello del Barocco siciliano, si trova Zisola, la tenuta siciliana della storica famiglia toscana Marchesi Mazzei che, dal 2003, ha scelto di investire in questo territorio immerso nella Sicilia sud-orientale.

In questa terra ricca di storia, cultura e fascino, la natura e la bellezza accolgono turisti appassionati non solo di vino ma anche di un turismo lento e consapevole. Da settembre sarà attivo il nuovo Wine Shop – fresco di restyling – dedicato all’accoglienza, alle degustazioni e alla vendita diretta di vini, olii e di altri prodotti della Tenuta.

Visitare la Tenuta significa immergersi in un paesaggio di straordinaria bellezza. Ai visitatori viene proposta un’ampia gamma di esperienze enoturistiche curate e coinvolgenti, pensate per chi vuole vivere il vino con tutti i cinque sensi. La visita ha sempre inizio con una passeggiata tra le vigne, prosegue con un passaggio in cantina all’interno del baglio e si conclude con la degustazione dei vini dell’azienda guidata da un sommelier.

Il Classic Wine Tour è il punto di partenza ideale: visita guidata dei vigneti e la degustazione dei 3 vini più rappresentativi, con l’aggiunta dell’olio, accompagnati da prodotti tipici dell’azienda e del territorio. Chi preferisce un approfondimento può scegliere invece il Premium Wine Tour, dove dopo la visita a vigneti e cantina, la degustazione si articola con le etichette iconiche della Tenuta. Per piccoli gruppi alla ricerca di un’esperienza ancora più immersiva, la Private Zisola Wine Experience propone un viaggio personalizzato e accompagnato dalla degustazione di sei vini. Mentre i palati più esperti potranno scegliere la Cru’s Experience, un tour privato pensato per gli appassionati che desiderano approfondire la conoscenza di due dei vini più pregiati – il Cru di Nero D’Avola Doppiozeta Sicilia Noto Rosso DOC e Contrada Zisola Catarratto Terre Siciliane IGT.

Chi desidera unire la degustazione del vino alla genuinità della cucina locale può optare per le esperienze enogastronomiche. La Zisola Wine & Food Experience è un percorso che unisce il Premium Wine Tour a un light lunch con prodotti tipici dell’azienda e del territorio. C’è anche la Zisola Cru’s Wine & Food Experience, che fonde la degustazione dei Cru con un raffinato pranzo a base di prodotti a km zero.

La vicinanza con Noto e con le meraviglie della sua Valle, dalle spiagge della Riserva di Vendicari all’incontaminata Marzamemi, rende Zisola una tappa enogastronomica ideale in un itinerario alla scoperta della Sicilia sud-orientale.