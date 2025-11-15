A Bagheria viaggio tra i lievitati con lo Sfincione Fest

Lo sfincione bianco, prodotto simbolo della tradizione bagherese, ma anche il classico sfincione rosso siciliano e poi un viaggio nel mondo dei lievitati e della gastronomia siciliana e nazionale. Da venerdì 21 a domenica 23 novembre torna a Bagheria lo “Sfincione Fest”, giunto alla ottava edizione e che quest’anno vedrà come protagonisti alcuni tra i migliori forni e panifici siciliani con degustazioni nelle “case dello sfincione” in corso Umberto I.

A rappresentare lo sfincione bianco di Bagheria saranno quelle attività che, storicamente, lo preparano osservando la ricetta tradizionale: Panificio Conti, Antica Focacceria 1956, Forneria Scaduto, Piombino, La Fermata del Gusto, Colapisci, Panificio Buttitta dal 1949 e Marcello Spingola Catering. Accanto a loro, gli sfincioni provenienti dai comuni palermitani di Camporeale, Corleone, Monreale, Piana degli Albanesi, Misilmeri, Santa Flavia e Palermo, ma anche da Trapani.

“Lo Sfincione Fest – dice il sindaco di Bagheria Filippo Maria Tripoli – non è solo un festival, ma è una grande festa popolare che trasforma la nostra città in una vetrina di sapori, cultura e convivialità. È l’occasione perfetta per onorare i nostri maestri panificatori e fornai, custodi di un’arte antica, e per valorizzare le eccellenze agroalimentari del nostro territorio”. Oltre allo sfincione, spazio anche alla pizza, con gli show-cooking di maestri pizzaioli come Enrico Porzio, Gioacchino Gargano, Daniele Vaccarella, Pierangelo Chifari e Daniele Cacciuolo.