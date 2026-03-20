Boscolo Tours a Travelexpo: nuovi cataloghi tra novità e best seller

Per il 2026 Boscolo presenta 22 nuovi cataloghi, tra novità di prodotto, conferme dei principali Best Seller e itinerari speciali: a Travelexpo, dal 10 al 12 aprile al CDSHotels Città del Mare di Terrasini, l’operatore sarà quindi presente con 18 cataloghi monografici, 3 cataloghi speciali e 1 manuale dedicato agli agenti di viaggio.

I 18 cataloghi monografici contengono l’intera programmazione Boscolo per il 2026 e sono suddivisi per area geografica, con approfondimenti dedicati ad ogni singola destinazione. Ad essi è affiancato il Manuale per Agenti di Viaggio, un catalogo unico, destinato esclusivamente agli agenti, che contiene l’intera programmazione 2026 in un formato comodo da consultare e con un maggiore focus sui dettagli tecnici.

In più, Boscolo ha realizzato anche 3 cataloghi speciali: uno per i viaggi in collaborazione con WWF Travel, un catalogo dedicato agli Active Tours e un catalogo speciale per le partenze per Pasqua e i ponti di primavera.

Il catalogo dei viaggi in collaborazione con WWF Travel presenta una linea di itinerari naturalistici con un focus sull’avvistamento di specie protette e con la presenza di guide esperte e specializzate WWF Travel. La novità principale a livello di destinazioni è l’Africa, con dei safari dedicati in Tanzania, Namibia e Zambia, e poi ancora itinerari in luoghi come Tibet, Amazzonia peruviana, Alaska, Canada, Galapagos e Azzorre.

Il catalogo dedicato agli Active Tours è dedicato invece a questa linea di itinerari che uniscono il piacere della scoperta a momenti di attività fisica adatti a tutti, per chi desidera scoprire tutto il bello del mondo senza rinunciare a un po’ di sano movimento. Tra le novità introdotte, un percorso di trekking lungo la parte finale del Cammino di Santiago, dal versante portoghese, e poi ancora trekking nei fiordi norvegesi, in Sardegna, alle Eolie e in Sud America, e itinerari in sella a delle e-bike in Austria e in Irlanda.

Infine, il catalogo dedicato alle partenze per Pasqua e i ponti di primavera propone tante idee per conoscere il bello del mondo partendo da fine marzo a inizio giugno, con nuovi itinerari speciali in destinazioni come Amsterdam, Cracovia e l’Armenia.

I 18 cataloghi monografici prevedono invece un focus verticale su diverse singole destinazioni, suddivise tra le aree geografiche di Italia, Europa, Nord Africa e Medio Oriente, Asia e Americhe.