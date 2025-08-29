A Gangi visita guidata nei luoghi di ‘Vivere in Assisi’

Nell’ambito della manifestazione “Le Notti di BCsicilia”, venerdì 29 agosto 2025 si terrà a Gangi una visita guidata nei luoghi di Vivere in Assisi, la manifestazione organizzata dal Centro Studi Francescani e medievali, ogni due anni a Gangi.

Dopo la presentazione di Giuseppe Ferrarello, sindaco di Gangi, di Roberto Franco, assessore alla Cultura e Coordinatore di “Vivere in Assisi” e di Alfonso Lo Cascio, presidente regionale BCsicilia, alle 21.30 inizierà la visita a cura di Maria Piera Franco, del Centro Studi Francescani e Medievali.

Un percorso ricco di fascino, dove i passi conducono tra le pieghe della storia, là dove il silenzio delle pietre racconta la vita di San Francesco, in una cittadina che non è solo uno sfondo alla narrazione ma ne diviene protagonista facendosi Assisi del 1200.

I visitatori avranno la possibilità di calarsi nei tratti più singolari del percorso, ammirare gli abiti di scena con le costumiste che sveleranno i segreti della produzione, assistere alle prove teatrali degli attori e immergersi in alcune delle scenografie. Con questo salto temporale dialogheranno passato e presente in una sinfonia di arte, rimembranza, fede e coscienza civile.

La partecipazione è libera e gratuita. L’iniziativa è promossa da BCsicilia e dall’Università Popolare di Termini Imerese. Per prendere parte all’iniziativa è stato previsto un pullman con partenza nel primo pomeriggio da Palermo, Bagheria e Termini Imerese e la visita guidata del centro storico Gangi curata da Salvatore Farinella, architetto e storico. Per informazioni ed iscrizioni Tel. 346.8241076.