A Natale 10 concerti gratis nelle chiese di Palermo

Torna puntuale, da Santo Stefano all’Epifania, Natale a Palermo, la rassegna di concerti gratuiti nelle chiese che da sedici anni accompagna il periodo natalizio della città con un itinerario diffuso di musica e bellezza. Dieci appuntamenti, dal 26 dicembre al 6 gennaio, tra grandi complessi sinfonici, ensemble da camera, voci, orchestre giovanili e formazioni consolidate, uniti da un unico progetto condiviso dai Club Service cittadini, che anche quest’anno fanno squadra per offrire alla città un dono collettivo. L’anno scorso la rassegna ha messo insieme 12 mila spettatori nell’arco dei dieci appuntamenti.

Promotore della manifestazione è, come sempre, il Rotary Club Palermo Est, affiancato dai diversi Club Rotary, Lions, Inner Wheel, Soroptimist, con il contributo del Sacro Ordine Costantiniano di San Giorgio (delegazione Sicilia Occidentale) e degli Ordini Dinastici di Casa Savoia; di Ande, Fidapa, Volo, Idea Hub e di numerose altre associazioni cittadine.

Il festival, ideato e costruito anche in questa diciassettesima edizione, da Giacomo Fanale (“Natale a Palermo conta sul lavoro di cittadini che si impegnano per altri cittadini – dice – da diciassette edizioni ci mettiamo al servizio della città”), si avvale del sostegno del Comune di Palermo, della Settimana delle Culture e dell’Associazione Nazionale dei Carabinieri, oltre al supporto degli sponsor che rendono possibile l’iniziativa: tutti insieme, come nelle passate edizioni, per una manifestazione attesa e apprezzata dall’intera città. Coinvolti oltre 400 artisti tra professori d’orchestra, solisti, coristi e giovani musicisti provenienti dalle principali istituzioni musicali del territorio e dai Conservatori siciliani.

IL CALENDARIO

Venerdì 26 dicembre

Cattedrale di Palermo – ore 20

La Petite Messe Solennelle di Gioachino Rossini

Orchestra Sinfonica Rotary Palermo Est – Coro Symposium

Direttore Gaetano Colajanni

Solisti: Letizia Colajanni, Ester Gacioppo, Leonardo Alaimo, Francesco Vultaggio

Sabato 27 dicembre

Chiesa di Sant’Anna alla Misericordia – ore 19

Wind Ensemble

Domenica 28 dicembre

Chiesa della Concezione al Capo – ore 19

Viaje

Travel Trio

Lunedì 29 dicembre

Chiesa di San Francesco di Paola – ore 19.30

Latin Jazz Quintet – Mike Mazzari, pianoforte – con Alessandro Presti, tromba

Martedì 30 dicembre

Chiesa di San Giuseppe dei Teatini – ore 19

Orchestra “La Nuova Generazione” Liceo Regina Margherita | diretto da Giovanni La Mattina

Venerdì 2 gennaio

Chiesa di Santa Teresa alla Kalsa – ore 19

Symphonic Band “Giacomo Candela”Direttore Nicolò Scavone – Franco Foderà al piano

Sabato 3 gennaio

Chiesa di Sant’Agostino – ore 19.30

Vincenzo Colonna Romano, pianoforte

Domenica 4 gennaio

Casa Professa – ore 20

Concerto di Natale

SeiOttavi

Lunedì 5 gennaio

Chiesa della Pietà – via Torremuzza – ore 19

Concerto di Natale

Voci Bianche del Conservatorio di Musica “Alessandro Scarlatti” dirette da Antonio Sottile

Martedì 6 gennaio

Chiesa di San Domenico – ore 19.30

Concerto per l’Epifania

Massimo Kids Orchestra diretta da Michele De Luca