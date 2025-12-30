A Palermo Gala Inclusion Dinner con gli studenti della Yellow School

Sono stati i ragazzi della Yellow School, accademia nata a Palermo nel 2020 su iniziativa del direttore Luca De Paoli che forma studenti con sindrome di Down e disabilità intellettivo-relazionali, i protagonisti del Gala Inclusion Dinner che si è svolto al ristorante Ambasciatori di Silvio Massaro nel capoluogo siciliano.

Un’occasione di visibilità e riscatto per giovani che hanno servito in sala diretti in sala dal maître Antonio Reginella e dal direttore Salvo Lo Piccolo e hanno dato una mano in cucina in modo professionale e discreto, dimostrando di avere tutte le carte in regola per entrare e restare nel mondo del lavoro.

Questi percorsi di accompagnamento inclusivo, che non si limitano al settore della ristorazione, sono realizzati da un anno e mezzo grazie ad un protocollo di intesa con Confcommercio Palermo, avviando a tirocini lavorativi già quindici ragazzi, con alcune assunzioni a tempo indeterminato e determinato.

“Una best practise partita da Palermo – commenta Luca De Paoli -. Stiamo riscontrando che in giro c’è molta empatia e molta propensione a dare spazio a questi ragazzi, anche perché una volta che uno li conosce non ne può fare più a meno”.

A dimostrare il proprio talento, in occasione del Gala Inclusive Dinner, sono stati Vincenzo Dragotta che è stato studente della Yellow School e che dopo il tirocinio è stato assunto da Silvio Massaro al Ristorante Ambasciatori e gli studenti Silvana Rizzuto, Danilo Lucchese, Azzurra Bellina in sala e, in cucina, Alessandro Pagano, Francesco Barone, assistiti dall’educatore della Accademia, Riccardo Pizzuto.

Tra gli ospiti presenti l’assessore alle attività produttive Edy Tamaio, la presidente di Confcommercio Palermo, Patrizia Di Dio, il consigliere comunale Leopoldo Piampiano, il direttore di Reference Post Carlo Guidotti, la giornalista Isabella Napoli, il direttore di Travelnostop, Toti Piscopo, nonché presidente del Lions club Federico II e la presidente del Lions Club Palermo Host ets, Florinda Paladino che hanno contribuito alla riuscita della serata.

Nella foto con gli studenti e gli organizzatori anche l’assessore alle Attività Produttive Edy Tamaio e la presidente di Confcommercio Palermo, Patrizia Di Dio