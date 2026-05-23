A San Vito Lo Capo tornano a volare gli aquiloni

A San Vito Lo Capo il cielo è tornato a riempirsi di colori. “Con il naso in su” è lo slogan del Festival Internazionale degli aquiloni che per il sedicesimo anno ha fatto tappa nel borgo marinaro. Il momento più atteso della manifestazione è oggi, sabato 23 maggio, quando il volo leggero degli aquiloni incontrerà il peso della memoria.

Alle 17.58, l’ora in cui nel 1992 il boato di Capaci sconvolse l’Italia, sul Campo Volo si alzerà in cielo un aquilone dedicato alla memoria di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e agli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro, accompagnato da decine di aquiloni bianchi e da letture dedicate al ricordo delle vittime della mafia, in un momento carico di emozione che unirà memoria, riflessione e speranza.

Il Festival, promosso da Emporio Musica e Pubblicittà, ha già regalato immagini spettacolari nella giornata inaugurale. Il lungo corteo partito dal Palazzo Comunale ha attraversato il paese fino alla spiaggia accompagnato dalla banda musicale, dalle majorettes, dalle associazioni del territorio e da centinaia di studenti arrivati da diversi comuni del Trapanese e del Palermitano. Poi, davanti al mare, gli aquiloni hanno iniziato lentamente a sollevarsi tra gli sguardi incantati di adulti e bambini, trasformando la spiaggia in un grande teatro a cielo aperto.

La manifestazione proseguirà fino al 24 maggio con laboratori, spettacoli itineranti, musica e appuntamenti dedicati a grandi e piccini. Stasera, sabato 23 maggio, spazio anche alla “Magia degli Aquiloni in notturna”, con giochi di luce e coreografie luminose che illumineranno il mare e la spiaggia.