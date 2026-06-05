A Ustica il festival che valorizza mare, musica e patrimonio culturale

Tre serate con musica sotto le stelle, arte che prende vita, persone che diventano parte dello spettacolo, un’isola che si trasforma in esperienza. Torna da oggi, venerdì 5, a domenica 7 giugno “iArt Ustica”, il Festival artistico multidisciplinare, che punta a valorizzare il mare e il patrimonio naturale e culturale, attraverso l’arte contemporanea, la musica e tanto altro ancora, dell’isola a largo di Palermo.

“Ustica si conferma cuore pulsante della creatività e custode della memoria del Mediterraneo – dice il sindaco Salvatore Militello – Nel weekend la nostra isola diventa il palcoscenico naturale di un festival multidisciplinare straordinario, capace di far dialogare l’arte contemporanea con l’incomparabile bellezza del nostro mare e del nostro patrimonio culturale. Siamo orgogliosi di ospitare artisti del calibro di Antonio Dimartino, Roy Paci & Aretuska e l’ospite speciale Pau dei Negrita. La loro energia e la loro musica – aggiunge il sindaco – sapranno amplificare la magia della nostra terra, regalando a residenti e visitatori un’esperienza indimenticabile. Ci sarà anche un momento storico per la nostra comunità, l’inaugurazione del nuovo Museo multimediale immersivo dedicato alla storia di Ustica. Grazie alle tecnologie più avanzate – spiega Militello – questo spazio non sarà solo un luogo di conservazione, ma un viaggio emozionante nel tempo per riscoprire e valorizzare le nostre radici profonde. Ustica non è solo natura incontaminata, è cultura, identità, futuro”, conclude.

Si comincia oggi pomeriggio (5 giugno, ore 18) con Fabio Ingrassia, artista che realizzerà un’opera attraverso l’utilizzo di materiali di recupero, come bottiglie, sabbia ed elementi naturali. A seguire, l’inaugurazione del Museo multimediale immersivo dedicato alla storia dell’isola di Ustica, alla natura e ai suoi paesaggi, a Palazzo Maria Anna Notarbartolo di Sciara, già municipio vecchio, in piazza Capitano Vito Longo.

Alle 21 esibizione di Alessio Bondì, cantautore palermitano, tra le voci più interessanti della nuova scena italiana. A seguire il concerto di Antonio Dimartino, autore e interprete tra i più conosciuti del panorama italiano contemporaneo.

Sabato 6 giugno, alle 18, l’artista Marco Fato guiderà un laboratorio fotografico e creativo che coinvolgerà cittadini e visitatori nella realizzazione di un collage collettivo.

Alle 21: esibizione musicale di Cico Messina. A seguire, protagonisti saranno Roy Paci & Aretuska, accompagnati dalla partecipazione speciale di Pau (voce dei Negrita).

Domenica 7, alle 22, nella piazzetta di Ustica, dj set di Miss Pia, che guiderà il pubblico in un viaggio musicale capace di mantenere viva l’energia dei primi due giorni.

Tutti gli spettacoli saranno con ingresso gratuito.

“Con ‘I Art Ustica’ celebriamo l’unione profonda tra la tutela del nostro mare e la forza della cultura, aprendo una stagione storica per la nostra isola – aggiunge Davide Bruno, direttore Area marina protetta -. L’evento farà da ideale vigilia ai festeggiamenti ufficiali per il 40° anniversario dell’AMP, in programma dal 18 al 20 giugno con l’arrivo della nave scuola della Marina militare Palinuro”.