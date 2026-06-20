40 anni dell’AMP di Ustica, in arrivo oltre 3 milioni dalla Regione

“Oggi Ustica si conferma la vera capitale della subacquea italiana: siti d’immersione leggendari come lo Scoglio del Medico, la Secca della Colombara o la Grotta dei Gamberi continuano ad attirare biologi e appassionati sub da tutto il mondo, dimostrando come la tutela ambientale possa trasformarsi nel motore trainante dell’economia di un’intera isola. Ci sono ben 9 i diving center presenti sull’isola pronti a far godere delle bellezze dei nostri fondali, rispettando meticolosamente le regole e l’ambiente”. Lo ha detto il sindaco del Comune di Ustica e Presidente AMP Salvatore Militello a bordo della nave scuola Palinuro, storica goletta della Marina Militare, nel corso delle celebrazioni per il 40esimo anniversario dell’Area Marina Protetta Isola di Ustica.

“L’Area Marina Protetta è conosciuta in tutto il mondo non solo per le sue bellezze naturalistiche ma anche per tutto quello che oggi rappresenta: tutela ambientale, tutela per i pescatori locali, turismo, ed è anche motore di ricerche da parte di Università mondiali. E’ volano per l’economia dell’Isola, è – oggi – punto di riferimento per le altre Aree Marine Protette”.

Nel giorno di apertura delle celebrazioni per il quarantesimo anniversario dell’Area marina protetta di Ustica, la prima istituita in Italia, l’assessore regionale al Territorio e all’ambiente, Giusi Savarino, ha annunciato un finanziamento di 3,4 milioni di euro destinato al progetto “OPERA USTI” promosso dall’ente gestore e i cui obiettivi sono la tutela e il ripristino degli habitat e delle specie nei siti della rete Natura 2000. “Celebrare i quarant’anni della prima Area marina protetta d’Italia annunciando un investimento di oltre 3 milioni di euro per la sua tutela – dice l’assessore Savarino, presente a Ustica per il primo dei tre giorni di eventi organizzati per l’anniversario – rappresenta il modo migliore per guardare al futuro. Quest’isola è un simbolo della tutela ambientale italiana e uno dei patrimoni naturalistici più importanti del Mediterraneo”.

“Durante la prima giornata di festeggiamenti – sottolinea il direttore dell’Area Marina Protetta Isola di Ustica Davide Bruno – abbiamo avuto la presenza della nave scuola Palinuro per rievocare quelli che sono stati quarant’anni fa l’atto di sottoscrizione dell’Area Marina protetta. Quindi, si è svolta la tavola rotonda moderata dal giornalista del TG2 Alessandro Filippini, sul ruolo delle AMP nella politica dell’ambiente alla luce di nuove sfide della situazione globale”. La giornata si è conclusa con l’annullo filatelico di Poste Italiane per celebrare i 40 anni dell’AMP Isola di Ustica.