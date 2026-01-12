Agrigento Capitale Cultura passa il testimone all’Aquila

Da Agrigento a L’Aquila. Passa di mano il testimone di Capitale della cultura italiana, titolo detenuto dalla città dei Templi nel 2025, con una cerimonia ufficiale nel teatro Luigi Pirandello. A consegnare lo scettro al sindaco del capoluogo abruzzese Pierluigi Biondi, sono stati il primo cittadino di Agrigento Franco Micciché e il presidente della fondazione Agrigento 2025, l’ex prefetto di Palermo Maria Teresa Cucinotta.

Ma Agrigento Capitale non si ferma: l’anno appena trascorso, che ha visto la città impegnata in un lavoro articolato di produzione culturale, rigenerazione urbana, attivazione di nuovi spazi e costruzione di reti territoriali, proseguirà il suo impegno: molti progetti inseriti nel dossier di candidatura continueranno.

“La Regione siciliana ha accompagnato e sostenuto Agrigento, riconoscendo nella cultura un motore strategico di sviluppo, coesione e identità – ha sottolineato il presidente della Regione siciliana Renato Schifani -. L’eredità lasciata da questo anno straordinario rappresenta una base solida su cui continuare a investire, affinché la Sicilia rafforzi il proprio ruolo nel panorama culturale”.

Per l’assessore ai Beni culturali Francesco Paolo Scarpinato, presente alla cerimonia, “è stato un anno importante e difficile, ma noi siciliani sappiamo trasformare difficoltà in opportunità”.

“Abbiamo lavorato per costruire un sistema duraturo, capace di connettere spazi, persone e iniziative – ha detto il sindaco – e puntato su spazi e iniziative che diventano patrimonio stabile della città”.

“Agrigento ha celebrato la cultura come strumento narrativo di un territorio, per valorizzarne il presente e proiettarlo al futuro. Il nostro progetto per il 2026, frutto di un processo partecipato, radicato nella realtà delle aree interne dell’Appennino centrale, punta a lasciare un’eredità significativa per la città dell’Aquila e per tutti i territori coinvolti”, ha concluso il primoi cittadino dell’Aquila.