Al San Paolo Palace forum con la Gen Z su prevenzione e salute

San Paolo Palace Hotel gremito di giovanissimi studenti palermitani in occasione del forum “GENERAZIONE Z per LA VITA – prevenire, proteggere, vivere”, dedicato a Antonella Gentile, scomparsa a soli 20 anni a causa della talassemia, e promosso dal Lions Club Palermo Federico II che per il 2026 ha scelto di orientare la propria azione su tre direttrici principali: salute, turismo e internazionalizzazione.

Ad aprire e coordinare i lavori è stato il presidente del Club Toti Piscopo, che ha introdotto i temi della giornata e presentato l’assessore alle Politiche giovanili del Comune di Palermo, Fabrizio Ferrandelli. Nel suo intervento, l’assessore ha rivolto un messaggio di incoraggiamento agli studenti, sottolineando l’importanza dell’informazione e della prevenzione: “È fondamentale parlare ai giovani in modo diretto e chiaro di salute, perché la consapevolezza è il primo strumento per tutelare la propria vita e quella degli altri. Occasioni come questa contribuiscono a costruire una cultura della responsabilità e della solidarietà, a partire dalla donazione del sangue”.

È successivamente intervenuto Leonardo Gentile, che ha voluto ricordare la figlia Antonella scomparsa prematuramente a causa della malattia, condividendo con gli studenti la sua testimonianza personale e toccante. “Antonella era allegra, socievole, giovane come voi”, ha raccontato.

Lorella Pitrolo, pediatra ed esperta in management della talassemia, ha accompagnato gli studenti in un percorso informativo sulla malattia, dalle sue origini genetiche alla diffusione sul territorio, con particolare riferimento alla Sicilia. La dottoressa ha spiegato in modo semplice cos’è la talassemia, come si trasmette, come si manifesta e quali sono oggi le possibilità di prevenzione e diagnosi precoce, sottolineando l’importanza di conoscere il proprio stato di salute attraverso esami semplici e accessibili.

La parte conclusiva dell’incontro è stata dedicata a un momento più interattivo, guidato da Fabio Alfano, presidente Anghelos Centro Studi sulla Comunicazione. Con domande dirette e il coinvolgimento dei ragazzi sul palco, Alfano ha stimolato un confronto su temi come il benessere, la prevenzione, la consapevolezza di sé e la relazione con gli altri. Un dialogo che ha trasformando l’incontro in uno spazio di ascolto e riflessione, culminato in un dibattito vivo sul valore del prendersi cura di sé e degli altri, anche attraverso la donazione. “Porsi delle domande è fondamentale per acquisire consapevolezza – ha spiegato -, un passaggio necessario per affrontare questi temi”.

All’iniziativa hanno partecipato studenti provenienti da diversi istituti scolastici del territorio, tra cui l’Istituto Alberghiero Pietro Piazza, l’Istituto Francesco Paolo Cascino, l’Istituto Gioeni – Nautico di Trabia, l’Istituto Rutelli, il Liceo Danilo Dolci e il Liceo Galileo Galilei.

L’evento si è svolto con il patrocinio del Comune di Palermo e grazie all’aggregazione e disponibilità della Prima Circoscrizione Lions International; della Fondazione Franco e Piera Cutino; A.d.V.S/Fidas; Anfi Palermo; Centro Studi Ernesto Basile, Federalberghi oltre che del San Paolo Palace Hotel, che ha ospitato l’iniziativa.