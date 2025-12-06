Alla Reggia di Ficuzza viaggio nel sottobosco alla scoperta dei funghi

Ci sono luoghi in Sicilia in cui il bosco sembra respirare. Ficuzza è uno di questi: un intreccio di suoni leggeri, muschi brillanti e radure che cambiano colore con le stagioni. Ed è proprio qui, tra le sue ombre e i suoi silenzi, che domani, domenica 7 dicembre, prende vita la mostra “Il meraviglioso mondo dei funghi”, organizzata dal Gruppo Micologico Siciliano Aps. Un’occasione rara per entrare in contatto con il mondo nascosto del bosco siciliano e con chi, da anni, ne studia e tutela i segreti.

L’appuntamento è ospitato negli antichi sotterranei del Palazzo Reale di Ficuzza, un luogo che già da sé racconta storie di natura e di memoria. In questi ambienti affascinanti e unici, i visitatori potranno immergersi in un percorso completamente dedicato ai funghi, organismi straordinari, spesso misteriosi, indispensabili per l’equilibrio degli ecosistemi.

La mostra sarà aperta dalle 9:30 alle 18, e offrirà ai visitatori un percorso scientifico e divulgativo pensato per conoscere da vicino specie commestibili, tossiche e rare, con particolare attenzione agli ecosistemi forestali e al ruolo fondamentale dei funghi nel mantenimento degli equilibri ambientali. Il Gruppo Micologico Siciliano, custode da anni della cultura micologica nell’isola, guiderà i visitatori tra colori, forme, curiosità biologiche e storie che affondano nel rapporto millenario tra l’uomo e il bosco.

Durante la giornata, i micologi e gli esperti del Gruppo Micologico Siciliano saranno a disposizione per spiegazioni, approfondimenti e per rispondere alle curiosità dei visitatori. L’iniziativa è pensata per un pubblico eterogeneo: appassionati, famiglie, escursionisti, studenti e tutti coloro che desiderano comprendere meglio il patrimonio naturale dei nostri boschi.

L’iniziativa è aperta a tutti: appassionati ed escursionisti, famiglie in cerca di una domenica diversa, studenti e curiosi di ogni età. Ficuzza, con la sua atmosfera autunnale e il suo silenzio protetto, farà il resto.