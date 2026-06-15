All’hotel dei pini focus sulle tradizioni popolari siciliane

Si svolgerà oggi, lunedì 15 giugno, alle 18, presso l’Hotel dei Pini di Porto Empedocle, un incontro dedicato alle tradizioni popolari siciliane del mondo contadino. L’appuntamento nasce con l’obiettivo di riportare al centro la memoria della civiltà rurale dell’isola, fatta di gesti quotidiani, racconti familiari, paesaggi, fatiche e saperi tramandati nel tempo.

L’iniziativa propone un percorso culturale che guarda alla Sicilia più autentica, quella legata alla terra, agli animali da lavoro, alle campagne e a una vita comunitaria segnata da ritmi lenti ma profondi. Il tema sarà affrontato anche attraverso il legame con la letteratura, in particolare con l’opera di Luigi Pirandello, nato nel territorio agrigentino e strettamente connesso, per ambienti e figure, alla realtà siciliana. L’Hotel dei Pini si trova a Porto Empedocle, in un’area vicina alla Casa natale di Pirandello.

Dopo i saluti di Salvatore Provenzani, general manager dell’Hotel dei Pini, interverrà Angela Agrò con il contributo dal titolo “Memorie della civiltà contadina”. A seguire, Elio Di Bella proporrà una riflessione su “Il mondo contadino nelle opere di Pirandello”, mettendo in relazione usi, ambienti e personaggi della tradizione rurale con la produzione dello scrittore agrigentino.

Le letture saranno affidate a Daniela Zarbo, chiamata a dare voce ai testi e alle suggestioni dell’incontro.

L’evento, promosso con il supporto dell’Hotel dei Pini e dell’AICS Girgenti APS ETS, punta a valorizzare identità locale, cultura popolare e radici condivise.