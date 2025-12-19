Caronte & Tourist fa ballare Messina per i suoi 60 anni

Tutto pronto per il grande evento musicale gratuito offerto da Caronte & Tourist, che stasera, venerdì 19 dicembre dalle ore 21, farà ballare il pubblico di Piazza Duomo a Messina. Protagonisti della serata I Patagarri, il gruppo swing-jazz finalista di X Factor 2024, e Sarafine, cantautrice e producer calabrese vincitrice di X Factor 2023.

L’evento si aprirà alle ore 20.20 con i ritmi del Dj Set di Izzy Dora e, a seguire, con la giovane soprano messinese Mary Mazzullo.

Dalle 21 saliranno sul palco due talenti emergenti della scena musicale italiana: Basim, promettente artista siciliano classe 2003, e Sergio Andrei, cantautore romano vincitore di Area Sanremo 2023 con il brano Rockstar.

Alle 21.30 sarà la volta de I Patagarri, con il loro brano più famoso ‘Caravan’, un grido di libertà e un invito a prendere il controllo della propria vita senza paura di vivere ai margini. Dopo il successo dell’ultimo tour (che ha visto triplicare le date all’Hacienda e all’Alcatraz di Milano) la band ha partecipato al Concertone del Primo Maggio 2025 e pubblicato l’album di esordio ‘L’ultima ruota del caravan’.

Intorno alle 23 si apriranno le danze con il DJ set di Sarafine. Dopo un tour estivo di oltre 20 date nei principali festival italiani e la pubblicazione dell’EP ‘Un trauma è per sempre’, l’artista calabrese ha annunciato a ottobre il nuovo Club Tour invernale 2025, già sold out in tutte le date.

L’evento, organizzato nell’ambito delle celebrazioni per il sessantesimo anniversario del Gruppo Caronte & Tourist, fa parte di Onde Sonore, la storica kermesse musicale e benefica di C&T che per l’undicesima edizione approda sulla terraferma con una formula rinnovata. L’intera serata sarà dedicata alla raccolta fondi per la Lega del Filo d’Oro, fondazione che da oltre sostiene le persone sordocieche e con pluridisabilità psicosensoriale. Durante il concerto il pubblico potrà effettuare una donazione libera tramite QR code visualizzato sugli schermi. Il concerto è completamente gratuito e aperto al pubblico fino a esaurimento posti (capienza prevista: circa 5.000 persone).