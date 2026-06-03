Dua Lipa, festa tra la Gam e Villa Valguarnera dopo le nozze a Londra

Dopo il matrimonio con rito civile a Londra, Dua Lipa e Callum Turner festeggeranno le loro nozze in Sicilia, dal 5 al 7 giugno, tra Palermo e Bagheria, blindate con tanto di patti di riservatezza per chi sarà impegnato nell’organizzazione e nelle cerimonie. Secondo quanto si è appreso, sarebbero circa 300 gli invitati: tra loro nomi del mondo della musica e dello spettacolo internazionale come le cantanti Charli XCX e Tove Lo e anche Elton John, che nel 2021 ha collaborato con Dua Lipa nel brano Cold Heart.

Sull’evento vige il massimo riserbo: tutte le persone coinvolte nell’organizzazione avrebbero sottoscritto accordi di riservatezza e, finora, la stessa Dua Lipa non ha pubblicato sui propri canali social fotografie o comunicazioni ufficiali relative al matrimonio.

Tra gli appuntamenti in programma in Sicilia nel weekend, il primo è previsto il 5 giugno a Palermo e dovrebbe coinvolgere la Galleria d’arte moderna che, a partire dalle 14, sarebbe stata riservata alla coppia e a una ristretta cerchia di invitati per una visita esclusiva, con probabile buffet. In vista dell’evento, il Comune di Palermo ha emanato un’ordinanza che prevede limitazioni alla circolazione nell’area interessata il 4 e il 5 giugno: è la stessa zona dove la cantante e Callum Turner sono stati avvistati a passeggio lo scorso luglio in vacanza.

Dopo la visita alla Gam, gli ospiti si sposteranno a Bagheria, dove una parte delle celebrazioni è prevista a Villa Valguarnera, dove ci saranno limitazioni alla viabilità e misure di controllo speciali dal 3 all’8 giugno. Per il banchetto sarebbe previsto il coinvolgimento di uno chef romano, due stelle Michelin, chiamato a curare parte dell’offerta gastronomica.

“Non sappiamo ancora quando sia il giorno esatto della festa, stiamo lavorando per tutto quello che ci hanno chiesto per quanto riguarda le limitazioni al traffico e tutto il resto – ha detto il sindaco di Bagheria, Filippo Tripoli -. Non è la prima volta che Villa Valguarnera viene scelta per eventi di calibro internazionale, ma probabilmente questo è il più importante per la notorietà della cantante”.

Riguardo all’impatto economico, Tripoli sottolinea che “un evento simile muove anche le maestranze locali, dai fioristi al food, e si crea un movimento assolutamente positivo”. “Già il fatto che se ne parli – commenta contento il sindaco di Bagheria – è un investimento per il futuro”.