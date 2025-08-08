Etna in mostra in uno spazio inedito di archeologia industriale

Da oggi, venerdì 8 agosto e fino alla fine di ottobre, lo storico Consorzio Acque Santa Tecla di Acireale ospita le installazioni e le opere pittoriche e visive di un gruppo di artisti che, insieme a vulcanologi e geologi, esplorano e mettono in dialogo il vulcano con il paesaggio e la natura intorno. Non una montagna di fuoco, ma una “Grande Madre” che, come nel mito, custodisce innumerevoli sorgenti d’acqua sotterranee e fonti termali, linfa vitale per i giardini di agrumi e per la stessa comunità.

Il Consorzio Acque Santa Tecla di Acireale – raro esempio di archeologia industriale da poco restituito alla fruizione del pubblico – ospita dunque la mostra “Nel Divenire: identità tra vulcano e acqua”. Un progetto dell’associazione Basaltika, da anni impegnata nella ricerca multidisciplinare sul vulcano Etna e sulle sue interazioni col paesaggio e la comunità, nato da un’idea di Oriana Tabacco (fotografa e docente di arte nei licei).

Sette gli artisti invitati a contribuire al dialogo con i luoghi, dove acqua e fuoco diventano elementi di ricerca e relazione con il sito: Carmen Cardillo, Roberto Ghezzi, Giuseppe La Spada, Filippo La Vaccara, Giuseppe Livio, Maurizio Pometti e Samantha Torrisi.

“Un affascinante percorso tra arte e scienza – ha commentato il sindaco di Acireale, Roberto Barbagallo – alla scoperta dell’Etna e delle sorgenti d’acqua vitali per il nostro territorio e la nostra comunità. E sarà un’occasione unica per conoscere lo stabilimento del Consorzio Acque Santa Tecla, patrimonio importante per Acireale”.

Teatro del progetto “Nel divenire” sarà un luogo semisconosciuto e dal fascino antico. Si tratta dello stabilimento del Consorzio Acque Santa Tecla (via Pereto 7, Acireale), edificio realizzato più di un secolo fa, nel 1915 – come documentano i ritratti d’epoca del Re Vittorio Emanuele III e della Regina Elena, da 110 anni ancora appesi alle pareti – su una pianura costiera che raccorda armonicamente al mare la spettacolare Timpa di Acireale.

Visite fino al 26 ottobre dal venerdì alla domenica, dalle ore 18 alle 21 (15 agosto chiusura festiva). Ingresso libero.