Giro di Sicilia 2026, oltre 200 auto storiche e un omaggio a Peter Collins

La 35^ rievocazione storica del Giro di Sicilia, voluto da Vincenzo Florio nel 1912, si svolgerà dal 12 al 17 maggio 2026. Oltre duecento le auto storiche provenienti da tutto il mondo. L’iniziativa, organizzata dal Veteran car club Panormus, è stata illustrata a Villa Niscemi e sarà dedicata a Peter Collins, il pilota britannico che nel 1956, con una Ferrari 3500, riuscì a battere il record del tempo, percorrendo 1.080 chilometri alla media di 108,110 km/h.

La novità del 2026 è il gemellaggio con il Giappone, in particolare con la manifestazione turistico-solidale di auto storiche ‘Il vecchio e il bambino’. Il vincitore del prossimo Giro andrà in Giappone, ospite della manifestazione.

Le tappe principali del 2026 saranno Palermo, Tempio di Segesta, Tempio di Selinunte, Valle dei Templi, Villa del Casale (Piazza Armerina), Etna, Taormina, Gole dell’Alcantara, Monti Nebrodi e Cefalù.

“L’amministrazione comunale sostiene il Giro di Sicilia come grande vetrina di promozione turistica di Palermo e dell’isola nel mondo” ha detto l’assessore comunale al Turismo, Alessandro Anello, che ha preso parte alla conferenza stampa insieme al presidente del Veteran car club Panormus Antonino Auccello.