Il 4 agosto al via Marineo festival delle Musiche

Si apre martedì 4 agosto Marineo festival delle musiche, la rassegna organizzata dal comune di Marineo in collaborazione con l’assessorato del Turismo, dello Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, per la direzione artistica di Angelo Butera. Sei appuntamenti, che si terranno fino al 9 agosto, ai piedi del castello Beccadelli a Marineo, alle 21.30. Si inizia con il trombettista Roy Paci, che farà un omaggio a Miles Davis in occasione dei cento anni dalla nascita del celebre trombettista statunitense.

Il 5 agosto, sarà invece la volta dell’armonicista Giuseppe Milici insieme al quartetto Aki Spadaro (pianoforte), Luca La Russa (basso elettrico), Fabrizio Giambanco (batteria). Milici in occasione della serata sarà protagonista di un concerto che vedrà un tributo a Michael Jackson, tra brani intramontabili come Billie Jean e Off the Wall si affiancano a pagine più intime come You Are Not Alone e She’s Out of My Life, in un concerto che unisce eleganza, ricerca e libertà espressiva.

Il 6 agosto un tributo al genio di Fabrizio De Andrè con ‘La musica la parola dell’anima’, spettacolo nel quale a far rivivere i grandi successi del cantautore genovese sarà a voce di Ninè Ingiulla, considerato autentica incarnazione di De Andrè, insieme alll’Orchestra Brancaccio.

Il 7 agosto ‘Clapton story’ un tributo a colui che è conosciuto come slowhand, uno dei più grandi chitarristi di tutti i tempi: Eric Clapton, tra i fondatori della celebre band americana Cream. Da Cocaine all’intensità di Layla, passando per Wonderful Tonight e Tears in Heaven. Protagonista di questo omaggio a Clapton il chitarrista Nino Cenicola.

L’8 agosto, concerto della Baciami piccina Swing band, una realtà che si propone di riportare in scena un genere musicale senza tempo capace di trasmettere leggerezza, eleganza e coinvolgimento, con una formazione di 11 elementi.

Marineo festival delle musiche si concluderà il 9 agosto con il concerto del progetto I Qbeta, che vede alla voce Peppe Cubeta, riproporre uno stile etnico d’autore, che raccoglie le atmosfere e le diversità culturali dei popoli che si affacciano sul Mediterraneo, dalle coste settentrionali dell’Africa fino ai Balcani, dall’Andalusia alla Sicilia. In occasione dei 100 anni dalla nascita di Rosa Balistreri la targa Marineo festival delle musiche sarà conferita a Peppe Cubeta per aver saputo continuare la tradizione della musica d’autore siciliana con ritmi innovativi.

Il costo del singolo biglietto è di 10 euro, si acquista sul circuito Tickettando.