Il Festino in tasca, arriva l’app immersiva e in 4 lingue

Un vero “passaporto” per vivere il Festino in tutte le sue forme: rito corale della città, tradizioni popolari, i quartieri dal centro storico alle periferie, la gastronomia, gli eventi a corredo, le manifestazioni religiose. Una web-app gratuita per entrare nelle pieghe di una manifestazione che già da qualche anno attira oltre 350mila spettatori, e si prepara a crescere ancora.

È una delle novità a supporto del 402°Festino firmato da ODD Agency e Coopculture e organizzato dal Comune di Palermo: guida sicura, facile, smart, immersiva e in quattro lingue (italiano, inglese, francese, spagnolo), “Il Festino in tasca” sarà accessibile direttamente dallo smartphone senza bisogno di scaricare alcuna applicazione anzi, con un semplice passaggio può essere aggiunta alla schermata Home del cellulare, così da averla sempre a portata di mano durante la manifestazione.

Al suo interno, gli ospiti troveranno mappe interattive del percorso – con i punti di interesse principali e le info utili -; la storia della Santuzza, la peste, il ritrovamento delle reliquie, il primo corteo del 1624; poi le tradizioni di Palermo, il racconto della città.

Inoltre un’innovativa sezione in “realtà aumentata” per rivivere – dal 15 luglio – una parte dello spettacolo: inquadrando con la fotocamera Palazzo dei Normanni, sarà infatti possibile rivivere il videomapping proiettato durante la prima tappa del Festino. Uno dei momenti più suggestivi del Festino continuerà così a vivere anche dopo l’evento, permettendo a chi non era presente di scoprirlo e a chi lo ha vissuto la sera del 14 luglio, di riviverlo ogni volta che lo desidera.

Ma tutto il Festino sarà un rito corale che coinvolgerà l’intera città, scorrendo su un’immagine grafica tra passato e presente che rende omaggio al tema scelto legato all’arabo normanno: dotata di QR code che rimanderà velocemente all’app, si ritroverà nelle vetrine dei negozi, sui biglietti dei musei, nelle cartoline-souvenir distribuite nei locali, e accompagnerà un manifesto-mappa A3 con le tappe del Festino pensato per i desk informazioni e le hall di alberghi e B&B.